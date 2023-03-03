"Принцесса балета": парадоксы политкорректности в фильме

Французский фильм "Принцесса балета" - меньше всего о балете. Он о политкорректности и "разнообразии", а точнее, об утопической идее абсолютного и стопроцентного равенства. Героиня чернокожая, но хочет танцевать Белоснежку. Такое время: белому тенору сегодня откажут в праве петь черного Отелло, но все отстаивают священное право черной Нене на партию белой Белоснежки - такой расизм навыворот. Фильм - живая иллюстрация к постулату. Точнее, к новейшему абсурду. Иллюстрация наглядная, как медицинский плакат, и напористая, как цыганка на рынке.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Нене двенадцать, и она мечтает танцевать в Парижской опере. Родители приводят ее в балетную школу при Гранд-опера - и это как из детсада прыгнуть сразу на Олимп. Думаю, специалисты по балету найдут уже в эпизоде вступительных экзаменов массу несообразностей - авторы фильма явно в этой области дилетанты. Но и мы не специалисты, мы больше по убедительности показанного, а вот этого нет совсем.

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Девочка необаятельна, агрессивна и не слишком пластична, но педагоги увидят в ней потенциальную звезду (в оригинале фильм так и называется: "Нене-суперстарка"). Увидят все, кроме мадам Белаж, директрисы школы, - она стала поджимать губы, завидев нескладную черную девочку в белом платье, и мы поймем, что она недобитая расистка. Коллеги тоже посмотрят осуждающе, и Нене немедленно будет принята. Чем она поразила приемную комиссию, не покажут: ну, сделала пару школьных движений - и сразу в Гранд-опера, бывает. А мотивы такого решения фильм не скрывает: эта мадам Белаж неполиткорректна и уже поэтому неправа, ей нужно дать отпор. К тому же девочка из низших социальных слоев - надо открыть народу дорогу в искусство.

Трудно понять и убежденность ее отца в том, что дочь рождена для Гранд-опера. Никто в семье не танцует, отец не в меру тучен, мать далеко не балетных статей, а скакать козой умеют все дети - с чего вдруг такая уверенность в звездном предназначении девочки и столь напористые визиты к директрисе школы?

Повторюсь: если бы героиня фильма сразу показала яркую индивидуальность не как спорщица, а как танцовщица, вопросов бы не было. Но малолетняя актриса умеет только прыгнуть и с изяществом развести руками, а оператор с монтажером ей никак не помогают - просто фиксируют ее беспомощность с документальной беспощадностью, словно это Марго Фонтейн. Да и сама Нене постоянно твердит, что танцует лучше всех в группе, ничем не подтверждая, что вообще умеет танцевать. В рекламе картину сравнивают с "Билли Эллиотом" Стивена Долдри, но Джимми Белл там действительно поражал талантами, а мастерски сделанный фильм сражал динамикой - здесь же нельзя понять, чем так очарованы экзаменаторы и почему мы должны болеть за судьбу столь неочевидного таланта.

Зато все более прозрачно с появлением этого фильма на свет. Маленькая актриса на роль Нене - Уми Бруни Гаррель - сенегалка по происхождению, приемная дочь известного актера Луи Гарреля и режиссера Валерии Бруни-Тедески, из нее упорно делают восходящую звезду, пользуясь всеми преимуществами эпохи "разнообразия", когда одаренность уже не имеет решающего значения. Только гипнозом знаменитых имен приемных родителей можно объяснить странный выбор неопытного режиссера (он же сценарист) Рамзи Бен Слимана.

Интереснее образ злополучной мадам Белаж в исполнении утонченной Майвенн. На долю актрисы выпала задача сыграть замкнувшуюся в себе "даму с тайной", прославленную балерину, которая теперь руководит балетной школой, тщательно скрывая свое прошлое. По сценарию, она увидела в Нене себя - такую же сенегальскую девчушку, мечтавшую о балете. Ведь на самом деле она не столько Марианн Белаж, сколько Мириам Бел-Хадж, этого почему-то устыдившаяся. Но тогда становится непонятной ее враждебность к такой же товарке по несчастьям - почему бы, напротив, не избавить юную абитуриентку от жестоких испытаний? Хорошо, допустим, вот такой у нее вредный нрав - тоже бывает. И Рамзи Бен Слиман как сценарист приготовил вредине суровый урок судьбы: вовремя лопнувшее стекло панорамного окна в училище изуродует ее лицо. Почему-то именно эта беда ее мгновенно перевоспитает: бездушная дама вдруг проникнется к удрученной Нене нежностью и под патетические звучания Чайковского введет ее в храм искусств.