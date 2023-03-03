Вышел трейлер черной комедии "Потемнело"

Появился первый трейлер (18+) "Потемнело" (The Blackening) - это буквально черная черная хоррор-комедия: все актеры и создатели проекта - негры. Поставил картину Тим Стори, снявший игровую версию "Тома и Джерри" с Хлоей Морец.

Сюжет - очередная пародийная вариация на тему "Пилы": группа разнополых друзей, отправившаяся в выходные хорошенько отдохнуть в отдаленную лесную хижину, оказывается в полоне у извращенного маньяка, принуждающего их играть по его правилам. Юморок - в духе т.н. негритянских комедий. Судя по комментариям под роликом - зрители фильм вожделеют.