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1 час назад

Вышел трейлер черной комедии "Потемнело"

Российская Газета

Появился первый трейлер (18+) "Потемнело" (The Blackening) - это буквально черная черная хоррор-комедия: все актеры и создатели проекта - негры. Поставил картину Тим Стори, снявший игровую версию "Тома и Джерри" с Хлоей Морец.

Сюжет - очередная пародийная вариация на тему "Пилы": группа разнополых друзей, отправившаяся в выходные хорошенько отдохнуть в отдаленную лесную хижину, оказывается в полоне у извращенного маньяка, принуждающего их играть по его правилам. Юморок - в духе т.н. негритянских комедий. Судя по комментариям под роликом - зрители фильм вожделеют.

Стори премьеровал свое сочинение в прошлом году на МКФ в Торонто. Релиз - 16 июня.

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18+
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