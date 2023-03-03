Сидни Суини сыграет роль в кинокомиксе «Мадам Паутина»

Американская актриса Сидни Суини появится в кинокомиксе «Мадам Паутина» в образе Джулии Карпентер – «второй Женщины-паук». Это озвучил журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic.

Фото: FBM.ru FBM.ru

После новости об участии Суини в этом проекте ходили слухи, что она сыграет роль Чёрной Кошки.

Стоит отметить, что компания Sony официально не подтверждала роль Сидни Суини в кинокомиксе «Мадам Паутина». Известно, что в актёрский состав вошли Дакота Джонсон, Адам Скотт, Тахар Рахим, Изабела Мерсед, Заша Мэмет, Селеста ОʼКоннор и другие.