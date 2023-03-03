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55 минут назад

Сидни Суини сыграет роль в кинокомиксе «Мадам Паутина»

FBM.ru

Американская актриса Сидни Суини появится в кинокомиксе «Мадам Паутина» в образе Джулии Карпентер – «второй Женщины-паук». Это озвучил журналист Джефф Снайдер в подкасте The Hot Mic.

Сидни Суини сыграет роль в кинокомиксе «Мадам Паутина»
Фото: FBM.ruFBM.ru

После новости об участии Суини в этом проекте ходили слухи, что она сыграет роль Чёрной Кошки.

Стоит отметить, что компания Sony официально не подтверждала роль Сидни Суини в кинокомиксе «Мадам Паутина». Известно, что в актёрский состав вошли Дакота Джонсон, Адам Скотт, Тахар Рахим, Изабела Мерсед, Заша Мэмет, Селеста ОʼКоннор и другие.

Съёмками кинокомикса «Мадам Паутина» занимается британский режиссёр С.Дж. Кларксон. Премьера проекта состоится в 2024 году.

Фильмы,Дакота Джонсон,Адам Скотт,
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