"Здоровый человек" ставит зрителей перед трудным выбором

Драму "Здоровый человек" многие наблюдатели относят к числу лучших отечественных картин последних лет. Ее снял Петр Тодоровский, внук нашего классика Петра Тодоровского и сын Валерия Тодоровского, тоже уже классика.

Он дебютировал сериалом "Полет", где уже доказал свой незаурядный талант совмещать увлекательность рассказа с серьезностью темы и психологической глубиной. В дебютном фильме для кинотеатров "Здоровый человек" его по-прежнему интересует все тот же вечный вопрос бытия - зачем мы родились, с какой целью живем, какая от нас польза людям, обществу?

Это снова фильм морального беспокойства, напряженных размышлений о смысле жизни и о месте, которое в ней занимает способность к эмпатии - качеству, все более дефицитному и для многих уже диковинному. О том, как трудно, почти невозможно достичь разумного баланса между альтруизмом и эгоизмом.

Ведущий спортивных новостей телеканала "Матч ТВ" Егор, великолепно сыгранный Никитой Ефремовым, ночью спасает от насилия незнакомую женщину, но она все равно погибает, и сознание бесполезности своего ночного героизма переводит всю жизнь Егора на другие рельсы. Он становится волонтером в детском онкологическом диспансере, записывается в поисковый отряд ЛизаАлерт, жертвует личные деньги на лечение смертельно больного подростка, но при этом ставит на кон благополучие собственной семьи, любовь жены и участь будущего младенца.

Фильм предъявляет зрителям трудные вопросы, но не дает на них ответа, вбрасывая свои моральные тревоги в наше сознание - в том, собственно, и состоит предназначение настоящего искусства. Где та грань, за которой жертвенность и самоотверженность становятся злом? На каких весах можно отмерить баланс между благородством и целесообразностью? Жизнь постоянно ставит нас перед выбором, порой невыносимым, когда самые благие порывы легко могут обернуться катастрофой - вот и ситуация, в которую загнал себя герой фильма, не имеет однозначного разрешения, автор это хорошо понимает и именно об этом приглашает нас напряженно думать. А конкретика обстоятельств действия (студии "Матч ТВ", ЛизаАлерт, узнаваемые улицы и характерные интерьеры) напоминают, что решать и решаться нам нужно не в тридесятом царстве, а здесь и сейчас.