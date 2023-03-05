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24 минуты назад

«Чебурашка» обошел «Аватар 2» по числу скачиваний с пиратских сайтов в феврале 2023 года

Газета.Ruиещё 1

В феврале 2023 года «Чебурашка» возглавил топ самых скачиваемых с пиратских ресурсов фильмов в рунете. Об этом сообщает издание «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

На втором месте оказался фильм «Аферисты», снятый студией А24 для видеосервиса Apple TV. Тройку лидеров замкнул боевик «Крушение» с Джерардом Батлером, который вышел еще 26 января и только в России собрал более 160 млн руб.

В топ-10 также вошли драмеди «Вавилон», комедия «Непослушник 2», блокбастер «Черная пантера: Ваканда навеки», ужастики «Мзган» и «Кит», триллер «Меню» и ромком «К тебе или ко мне?».

Примечательно, что из рейтинга пропал фильм «Аватар 2: Путь воды», хотя еще в январе картина Джеймса Кэмерона возглавляла его и не давала выйти на первое место «Чебурашке». В редакции «Бюллетеня Кинопрокатчика» связали рокировку с тем, что все, кто хотел посмотреть нового «Аватара», уже сделали это.

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