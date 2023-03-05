В феврале 2023 года «Чебурашка» возглавил топ самых скачиваемых с пиратских ресурсов фильмов в рунете. Об этом сообщает издание «Бюллетень Кинопрокатчика» со ссылкой на исследование компании Group-IB.

На втором месте оказался фильм «Аферисты», снятый студией А24 для видеосервиса Apple TV. Тройку лидеров замкнул боевик «Крушение» с Джерардом Батлером, который вышел еще 26 января и только в России собрал более 160 млн руб.

В топ-10 также вошли драмеди «Вавилон», комедия «Непослушник 2», блокбастер «Черная пантера: Ваканда навеки», ужастики «Мзган» и «Кит», триллер «Меню» и ромком «К тебе или ко мне?».