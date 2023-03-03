KP.RU: Уехавшего в США лидера группы "Ногу свело!" Покровского разыскивают в РФ за долги

Музыканта и лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать в России за долги. Об этом сообщает KP.RU.

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Покровский, по сведениям издания, задолжал 139 тысяч рублей.

Музыкант недоплатил по услугам ЖКХ 87 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы - 52 тысячи - составляют налоги, исполнительские сборы и иные платежи.