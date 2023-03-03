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3 часа назад

KP.RU: Уехавшего в США лидера группы "Ногу свело!" Покровского разыскивают в РФ за долги

Российская Газетаиещё 3

Музыканта и лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать в России за долги. Об этом сообщает KP.RU.

KP.RU: Уехавшего в США лидера группы "Ногу свело!" Покровского разыскивают в РФ за долги
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Покровский, по сведениям издания, задолжал 139 тысяч рублей.

Музыкант недоплатил по услугам ЖКХ 87 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы - 52 тысячи - составляют налоги, исполнительские сборы и иные платежи.

Ранее стало известно, что судебные приставы наложили арест на автомобиль Porsche Panamera, который принадлежит Анастасии Заворотнюк, но записан на ее маму. Как утверждалось в публикации KP.RU, сумма долга по услугам ЖКХ составляла 127 тысяч рублей.

Признанный Минюстом РФ иностранным агентом актер Артур Смольянинов, в свою очередь, задолжал свыше 92 тысяч рублей по налоговому законодательству.

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