KP.RU: Уехавшего в США лидера группы "Ногу свело!" Покровского разыскивают в РФ за долги

Музыканта и лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, переехавшего в США, начали разыскивать в России за долги. Об этом сообщает KP.RU.
Покровский, по сведениям издания, задолжал 139 тысяч рублей.
Музыкант недоплатил по услугам ЖКХ 87 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы - 52 тысячи - составляют налоги, исполнительские сборы и иные платежи.
Ранее стало известно, что судебные приставы наложили арест на автомобиль Porsche Panamera, который принадлежит Анастасии Заворотнюк, но записан на ее маму. Как утверждалось в публикации KP.RU, сумма долга по услугам ЖКХ составляла 127 тысяч рублей.
Признанный Минюстом РФ иностранным агентом актер Артур Смольянинов, в свою очередь, задолжал свыше 92 тысяч рублей по налоговому законодательству.