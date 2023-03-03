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1 час назад

В Москве состоялась премьера комедии "Поехавшая"

Стелла Шмель

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" состоялась премьера фильма «Поехавшая».

На премьере фильма присутствовали режиссер Антон Маслов, продюсеры Эдуард Илоян, Денис Жалинский, актеры Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, а также такса Тася.

Среди участников была и сама автор книги «А чего дома сидеть?» Анна Смолина.

В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть?». На страницах книги она рассказывает о своих впечатлениях, а также трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути.

Фильм был снят студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Фонда Кино.

Смотрите в кино с 8 марта.

Фильмы,Видео,Аскар Ильясов,Анна Смолина,Эдуард Илоян,Юлия Топольницкая,Виктор Хориняк,Анастасия Светлова,Алина Алексеева,Ольга Лерман,
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