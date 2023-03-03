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2 часа назад

Фильм "Праведник" покажут в кинотеатрах в Израиле

Стелла Шмель

Драма "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка выйдет в прокат в кинотеатрах Израиля.

В основе картины лежит настоящая история об офицере Красной армии Николае Киселеве. Ему удалось спасти с оккупированных белорусских земель 218 евреев и вывести их за линию фронта. Киселев вел истощенных женщин, детей и стариков по лесам и болотам. В надежде найти безопасное укрытие, эти люди прошли 1500 километров.

Специальный показ фильма уже состоялся в Израиле в декабре 2022 года. Среди зрителей были потомки тех самых людей, о которых повествует картина «Праведник».

Фильм был создан при совместной работе компаний «Централ Партнершип», «ВайТ Медиа», студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда Кино и группы компаний «Киевская площадь».

Израильские зрители увидят фильм с субтитрами на иврите 13 апреля, в канун Дня памяти жертв Холокоста.

Фильмы,Видео,Праведник,Николай Киселев,Сергей Урсуляк,Никита Михалков,
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