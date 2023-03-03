Рецензия на драму "Здоровый человек" с Ефремовым и Старшенбаум

В российский прокат вышла новая картина Петра Тодоровского «Здоровый человек». В ней герой Никиты Ефремова пытается обрести новый смысл жизни, одновременно разрушая связи с самыми близкими и спасая других. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, чем примечательна эта картина.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

У Егора успешная жизнь — вместе с женой Майей он ведет спортивную передачу на телевидении и воспитывает дочь Марусю, хорошо зарабатывает и выглядит. В один из вечеров Егор становится свидетелем того, как пьяный мужчина избивает молодую девушку, и приходит на помощь незнакомке: жертва спасена, нападавший оказывается за решеткой. Но пока храброго героя чествуют на работе, преступник выходит на свободу и доводит начатое до конца — убивает девушку.

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Узнав о случившемся, Егор впадает в отчаяние. В поисках новых смыслов он переключает все свое внимание на незнакомых людей: начинает посещать детский онкологический центр, присоединяется к поисковому отряду LizaAlert. Однако альтруизм героя рушит его отношения с теми, кто рядом. Растерянный Егор обнаруживает себя в полном одиночестве: как помочь всем, не истратив себя без остатка?

Новая картина Петра Тодоровского — представитель того самого кино морального беспокойства, получившего свое название еще в конце 70-х, но полноценно вернувшегося в отечественных кинематограф всего несколько лет назад. Например, когда выходили «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Дурак» Юрия Быкова, «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

Все эти фильмы (а также многие другие подобные) объединяет способность проводить зрителю прямой массаж сердца. Да, ленты можно подловить на излишней сентиментальности или даже манипулятивности, но не признать производимый эффект нельзя: после их просмотра хочется обнять тех, кто рядом, оглядеться по сторонам и понять, какую часть общей обязанности творить добро ты можешь взять на себя. С важной оговоркой: взять на себя и не надорваться.

В своей работе Тодоровский пытается разобраться в душевных порывах героя: Егор хочет быть полезным, чтобы помочь другим или чтобы собственная жизнь не утратила смысл? Сами персонажи фильма теряются в личных догадках. Егор утверждает, что ищет надежду, но его голос лишается твердости, когда в ответ на это бравирует жена: «Дело не в больных детях и не в погибшей девушке. У тебя просто внутри дыра, которую не способны заполнить ни мы с детьми, ни другие люди».

Ефремов и Старшенбаум, которые в последние годы практически неразлучны на экране (позади у них общие «Лето», «Общага» и «Сестры»), вновь создают крепкий драматический дуэт. При этом фильму удается избежать ошибки драмы «По-мужски», пытающейся изучить идею вредной маскулинности за счет всех мыслимых сексистских предубеждений в адрес женщин.

Тодоровский уравнивает в правах и собственном видении правды обоих героев: они одинаково правы и равно ошибаются. Рассудить их не может никто: ни время, ни опыт, ни сама жизнь.

«Здоровый человек» — не сферическая история о конечной победе добра над злом и отзывчивости над равнодушием. Это живой портрет, который все еще продолжает формироваться, обретая все новые штрихи. Никаких полноценных ответов у режиссера тоже нет. Прав герой, когда отодвигает семью на второй план ради незнакомых людей в беде? Конечно, нет. Делает ли он благое дело, отзываясь на горе других? Безусловно, да.