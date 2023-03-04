О рок-группе "Сектор Газа" снимут полнометражный фильм

«И раз уж внимание панк и рок-общественности приковано к кинематографической тематике, то и мы в этот день рады сообщить, что совместно с режиссером Владимиром Щегольковым начинаем активную работу над полноформатным художественным байопиком о жизни Юрия Клинских и группы «Сектор Газа», — говорится в источнике.