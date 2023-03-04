Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Фестиваль индийского кино «Любовь» охватит 22 города России

ТВ БРИКСиещё 3

В 22 городах России с 7 по 12 марта состоится фестиваль индийских фильмов «Любовь». В рамках этого события зрители смогут увидеть восемь лучших романтических картин от знаковых индийских режиссеров.

Фестиваль индийского кино «Любовь» охватит 22 города России
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Фестиваль организован продюсерской компанией «Индиан Филмз», членом Индийского бизнес-альянса, и сетью кинотеатров «Синема Парк».

Отметим, программа показов включила в себя классику индийского кино («Девдас», «И в печали, и в радости», «Все в жизни бывает»), главные хиты последних лет («Баджирао и Мастани», «Рам и Лила», «Слепая любовь») и даже одну громкую новинку.

Кроме того, одновременно со стартом проката в Индии на фестивале пройдет премьера мелодрамы «Лжецы» режиссера Лува Ранджа. Главную роль в ленте исполнил один из самых высокооплачиваемых актеров страны Ранбир Капур – внук популярного в СССР Радж Капура.

Напомним, в начале февраля в Мумбае прошел Международный кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лучшим фильмом смотра был признан «Годавари – священная река» индийского режиссера Нихила Махаджана. Мероприятие стало площадкой для диалога российской и индийской киноиндустрии. Режиссеры из южноазиатской страны выразили интерес к возможностям съемок в регионах РФ.

Фильмы,Российские актеры,Любовь,ШОС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий