Фестиваль индийского кино «Любовь» охватит 22 города России

В 22 городах России с 7 по 12 марта состоится фестиваль индийских фильмов «Любовь». В рамках этого события зрители смогут увидеть восемь лучших романтических картин от знаковых индийских режиссеров.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

Фестиваль организован продюсерской компанией «Индиан Филмз», членом Индийского бизнес-альянса, и сетью кинотеатров «Синема Парк».

Отметим, программа показов включила в себя классику индийского кино («Девдас», «И в печали, и в радости», «Все в жизни бывает»), главные хиты последних лет («Баджирао и Мастани», «Рам и Лила», «Слепая любовь») и даже одну громкую новинку.

Кроме того, одновременно со стартом проката в Индии на фестивале пройдет премьера мелодрамы «Лжецы» режиссера Лува Ранджа. Главную роль в ленте исполнил один из самых высокооплачиваемых актеров страны Ранбир Капур – внук популярного в СССР Радж Капура.