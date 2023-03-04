Тейлор-Джонсон сыграет в "Носферату" Роберта Эггерса

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Подробности о роли актера пока не раскрываются, но известно, что Тейлор-Джонс рассматривался в проект еще в 2019 году, когда Эггерс пытался запустить его в первый раз. Тогда актер должен был исполнить главную роль вампира.

Осенью 2022 года стало известно, что главные роли в картине исполнят Билл Скарсгард ("Оно")и Лили-Роуз Депп ("Король").

Сюжет расскажет об одержимости молодой девушки древним вампиром из Трансильвании, которого сыграет Скарсгард. Позже было анонсировано участие в проекте звезды франшизы "Люди Икс" Николаса Холта и Уиллема Дефо, который присоединился к актерскому касту в конце января 2023 года.