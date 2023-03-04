Обзор мультфильма «Величайший детектив-паук»

Скандалы, интриги, расследования — эти привычные для людей вещи есть и в мире животных. А точнее — насекомых.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Там, где происходят преступления, нужен свой детектив, даже если он в отставке.

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На экраны российских кинотеатров вышла испанская новинка — мультфильм «Величайший детектив-паук».

В оригинале картина называется «Inspector Sun y la maldición de la viuda negra» («Инспектор Сан и проклятие Чёрной вдовы»), и это даёт нам немного информации о сюжете. Давайте разбираться.

О чём мультфильм?

Инспектор Сан — величайший детектив в мире, яркая звезда на небосклоне раскрытия преступлений и любимец публики. А ещё он паук. В мире насекомых и их знакомых тоже происходят преступления — и порой они куда более запутанные и сложные, чем в человеческом.

Вот только работой Сана довольны не все: его увольняют, поэтому герою приходится отправиться в другую страну, чтобы начать жизнь с чистого листа и забыть всё, что произошло с ним за последнее время. Но забыть не позволяют две важные вещи: неугомонная помощница из полицейского участка по имени Дженни и опасный преступник Красная Саранча, которого он самолично засадил за решётку.

Режиссёром выступил Хулио Сото Гурпиде («Подводная эра»), сценарий написал Рокко Пучилло («Вольтрон: Легендарный защитник», «МегаМен: Полный заряд»).

Что нам показали?

№ 1. Запутанная детективная линия

Инспектору Сану — а заодно и всем зрителям — предстоит разгадать тайну убийства (и даже не одного), и оно вовсе не такое простое, как кажется. Поначалу вместе с детективом подозреваешь одного персонажа, но после всё оказывается не так уж однозначно. Сумеете отгадать злодея или до последнего момента не догадаетесь, кто же всё-таки совершал все эти преступления, и, главное — зачем?

№ 2. Мир насекомых

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как живут те, кого мы чаще всего не замечаем? Мухи, пауки, богомолы, муравьи — в «Величайшем детективе-пауке» насекомые живут своей жизнью параллельно с людьми, которых они презирают. Тем не менее, эта ненависть не мешает им жить так же, заимствуя у двуногих идеи по созданию комфорта. Первый и эконом-класс, элитный зал с оркестром и услужливыми официантами-муравьями, каюты для пассажиров, узнаёте? Тут всё как у людей с поправками на мир насекомых.

№ 3. Неоднозначный главный герой

Инспектора Сана сравнивают с Пуаро — правда, по мере просмотра начинаешь задумываться, а действительно ли главный герой мультфильма так похож на великого сыщика? Он часто ошибается, присваивает себе чужие идеи, а, когда ему указывают на это, и сам начинает сомневаться в себе. При этом он не даёт другим проявлять себя, перебивая их, и в такие моменты он выглядит несколько глупым и невежественным. Таких героев нам показывают редко, и особенно любопытно посмотреть на других персонажей, не идеальных.

№ 4. Разнообразие персонажей

В мультфильме действительно много разнообразных героев. Это, конечно, Сан, о котором мы рассказывали в прошлом пункте, но один он точно не смог бы разобраться с таким сложным и запутанным делом. Дженни — очаровательный подросток, вынужденная носить кофе полицейским, но на самом деле в ней скрыт куда больший потенциал. Чёрная Вдова кажется опасной и неприступной женщиной — однако она не только решительная и смелая, но и очень трогательная. Другие герои тоже не подкачали — хотя бы один из них наверняка придётся вам по душе.

А вот злодей кажется плоским, недостаточно прописанным — он сразу сдаётся главному герою при первой же встрече, а затем, уже после побега из тюрьмы, ведёт себя достаточно клишировано. Чего стоит злодейский смех, который звучит слишком часто?

На что стоит обратить внимание перед просмотром?

Мультфильм демонстрирует вещи, которые некоторым зрителям могут показаться неуместными. Так, там, где есть преступление, есть и жертвы. Трупов тут несколько — они показаны не графично, но, тем не менее, они есть. Стоит ли такое смотреть маленьким детям — решать родителям.

Также присутствуют шутки ниже пояса. Если вас не воротит от вида фекалий на тарелке (тут всё-таки речь о мире насекомых), шуток про пятую точку и различных неприятно пахнущих жидкостей, то всё будет в порядке.

Ну и, напоследок, напомним, что мультфильм «Величайший детектив-паук» рассказывает о насекомых, и эти существа заполняют кадр буквально 99% экранного времени. Арахнофобам и людям, которые боятся самых разных насекомых, стоит иметь это в виду.

Подводя итог