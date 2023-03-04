Как снимался фильм «Ромео и Джульетта» Дзеффирелли

4 марта 1968 года состоялась премьера картины Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», экранизации произведения Уильяма Шекспира. Это была не первая адаптация пьесы, но по сей день она считается эталонной версией истории трагической любви двух молодых людей.

Фото: Кадр из фильма «Ромео и Джульетта» Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

Производством занималась студия Paramount Pictures. Сценарий написал сам Франко Дзеффирелли в соавторстве с Франко Брузати и Мазолино Д’амико. На съёмки было потрачено около $850 тыс., а сборы составили почти $39 млн.

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Одной из причин уникальности фильма стала новаторская идея режиссёра взять молодых актёров на роли несчастных влюблённых. Так, впервые в истории в адаптации пьесы Ромео и Джульетту сыграли артисты, возраст которых был близок к возрасту героев: в период съёмок Оливии Хасси исполнилось 16 лет, а Леонарду Уайтингу было 17.

Ещё одной немаловажной деталью было то, что Дзеффирелли, снимая историю о временах Раннего Возрождения, сумел, по мнению критиков, передать и дух конца 1960-х.

«Сюжет во многом контркультурный. В нём [параллели] с тем, что происходило в то время. Он о любви и нежелании действовать так, как тебе указывают другие. Это история о двух подростках, которые пошли наперекор господствующим верхам. Думаю, она у зрителей того времени действительно находила отклик. Но удивительно смотреть фильм сейчас. Трудно поверить, что [прошло] 50 лет», — сказала продюсер и кинокритик Алисия Мэлоун в беседе с Variety в 2018 году.

Диета и борьба с акцентом

Изначально кандидатура Оливии Хасси на роль Джульетты была отвергнута, поскольку Франко Дзеффирелли считал её полноватой. Но на повторных пробах Хасси удалось впечатлить режиссёра своей трогательностью. В итоге роль досталась ей. Однако в период съёмок постановщик запрещал актрисе есть пасту, чтобы она не поправлялась.

На роль Ромео рассматривались около 300 юношей, в числе которых был Пол Маккартни. Однако Дзеффирелли предпочёл всем остальным Леонарда Уайтинга. Постановщик отмечал, что у актёра «притягательное лицо, мягкая меланхоличность, сладость, тип идеального юноши, которым должен быть Ромео».

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

Несмотря на то что Хасси и Уайтинг прекрасно подошли на роли Ромео и Джульетты, их родной акцент был далёк от британского. Перед началом съёмок актёры усердно практиковали правильное шекспировское английское произношение. Как рассказала актриса Variety, изначально они занимались с репетитором по два-три часа в день, а накануне съёмок перешли в усиленный режим и уделяли подготовке по шесть часов ежедневно.

Авторский текст в фильме читает ставший легендой британской театральной сцены Лоуренс Оливье, известный по таким фильмам, как «Спартак» и «Игра на вылет». Он также дублировал Антонио Пьерфедеричи (лорд Монтекки) из-за сильного итальянского акцента артиста. Известно, что Оливье отказался от гонорара, заявив, что сделал всё это во имя любви к творчеству Уильяма Шекспира.

Аутентичные локации

Для съёмок Франко Дзеффирелли выбрал исторические места в Италии, что сделало фильм более аутентичным. Так, легендарная сцена на балконе снималась в Палаццо Боргезе. Этот дворец, расположенный примерно в 32 км к югу от Рима, был приобретён в начале XVII века кардиналом Камилло Боргезе. В 1968 году здание по-прежнему принадлежало семье Боргезе. В то время его владельцем был принц Валерио Боргезе — именно он восстановил палаццо после обстрелов во время Второй мировой войны.

На съёмках присутствовал известный критик Роджер Эберт. Он писал, что замок был буквально высечен в склоне холма.

«Я долго искал, прежде чем нашёл это место, — цитирует Дзеффирелли критик. — Нам и менять практически ничего не пришлось. Уже был укромный сад, где мог ожидать Ромео, а сверху — балкон, где могла стоять Джульетта. Идеально. И даже луна в небе восходит там, где нужно».

Сцена на балконе снималась ночью, после восхода луны. До этого момента актёры спали в замке, а сам Дзеффирелли сидел у каменной стены и ждал нужного часа.

Эпизод с венчанием главных героев был снят в церкви Сан-Пьетро Сомальди в Лукке (Тоскана). Также в Тоскане снимали финал, в котором несчастные возлюбленные погибают, и другие кадры вблизи склепа и церкви.

Дворцом семьи Капулетти служил Палаццо Пикколомини. Расположено здание в Пьенце, провинции Сиена. На площади перед дворцом были сняты сцена с приятелями Ромео, спешащими на бал, и речь Меркуцио о королеве. При этом сам бал снимался в студии с декорациями.

События, происходящие возле дома Монтекки (например, схватку горожан, дуэль Тибальта и Ромео), команда снимала в старинной коммуне Губбио, расположенной в регионе Умбрия. А вот площадь в Вероне с фонтаном и фасадом церкви была воссоздана съёмочной группой в павильоне киностудии Чинечитта в Риме.

Франко Дзеффирелли тщательно продумывал все детали, необходимые для того, чтобы картинка выглядела натурально. Как вспоминал Леонард Уайтинг, режиссёр видел себя флорентийским художником XV века и располагал всё как на картинах эпохи Возрождения.

Первая любовь и пролитая кровь

Леонард Уайтинг до съёмок ни разу не был в Италии, поэтому для него это было действительно завораживающее приключение.

«Быть молодым и отправиться в Италию, где тебя везде возит шофёр и берут в лучшие рестораны, —это как учиться любви. Италия для меня — настоящий рай, ведь я помню, как будто это было вчера, все те золотые дни в прекрасном свете», — рассказал он в беседе с Variety.

Актёр также вспоминал, что он и Оливия Хасси сильно нервничали из-за предстоящей работы. Они не были новичками в кино, но изображать сильные чувства под силу только хорошему актёру, считает Уайтинг.

Сыграть экранную страсть Уайтингу и Хасси помогла их симпатия друг к другу. Исполнитель роли Ромео признавался, что между ними была настоящая химия и экранная партнёрша стала его первой любовью. После съёмок они ещё около года состояли в отношениях, но расстались из-за расстояния (Хасси жила в США, Уайтинг — в Великобритании) и занятости. Тем не менее артисты поддерживают дружескую связь.

Между тем, на съёмках драмы нашлось место и трюкам, постановка которых привела к травмам. Леонард Уайтинг и Майкл Йорк, сыгравший Тибальта, поделились с EW подробностями о съёмках дуэли. По словам артистов, во время отработки кульминационного боя на мечах они действительно ранили друг друга: экранная драка выходила за рамки установленной хореографии. Из-за этого Дзеффирелли регулярно призывал их остановиться.

«Он видел, что мы [при фехтовании] наносим друг другу поверхностные порезы. Над раной шутит тот, кто не был ранен», — говорил Майкл Йорк.

Успех и скандал спустя десятилетия

Картина «Ромео и Джульетта» завоевала международную популярность и была высоко оценена многими критиками. Роджер Эберт и вовсе назвал фильм лучшей режиссёрской работой Дзеффирелли.

Впрочем, один момент из ленты всё же вызвал всеобщий спор. Речь идёт о любовной сцене, где главные герои предстают перед зрителями обнажёнными. Несмотря на то что актёры были в этот момент прикрыты простынёй, некоторые интимные части их тел оказались в кадре.

Хотя нагота в то время была достаточно привычным явлением для европейских фильмов, в Америке многие не одобряли эту сцену. Особенно зрителей возмущало, что актёры были слишком молоды.

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»

Оливия Хасси рассказывала, что Дзеффирелли снял этот момент «со вкусом», и это было необходимо для фильма. При этом актриса не чувствовала себя скованно на съёмочной площадке.

«Если посмотреть, действительность такова, что эти два юных создания поженились вопреки воле родителей, провели эту одну ночь вместе, а потом погибли… И ведь ни в одной стране [картину] не запретили… Мы сняли это в самом конце фильма. Так что к тому времени… мы все стали большой семьёй… Это не было чем-то таким неимоверным. И Леонард совсем не стеснялся! В середине съёмки я совершенно забыла, что на мне нет одежды», — цитирует артистку Fox News.

Однако спустя 55 лет, в январе 2023 года, стало известно, что из-за этой сцены Уайтинг и Хасси подали в суд на Paramount. Актёры обвинили киностудию в распространении обнажённых кадров с несовершеннолетними и сексуальной эксплуатации. Согласно иску, режиссёр ленты, умерший в 2019 году, сначала заверил, что в картине не будет наготы, а артисты наденут бельё телесного цвета, но позже Дзеффирелли якобы уговаривал Хасси и Уайтинга сняться в эпизоде обнажёнными ради успеха фильма. Он даже брал специальное разрешение, чтобы показать грудь 16-летней Хасси. После чего постановщик пообещал, что их тела не будут никак скомпрометированы: камеру установят так, чтобы наготы в кадре не было. В итоге обнажённые части тел актёров были сняты якобы без их ведома.

В иске уточнялось, что после съёмок фильма исполнители главных ролей страдали от эмоциональных расстройств и душевных мук. Также из-за этой откровенной сцены они якобы не могли получить другие роли и построить достойную карьеру. В качестве возмещения ущерба Оливия Хасси и Леонард Уайтинг требуют от студии порядка $500 млн.

Награды и другие экранизации

Фильм Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» был удостоен немалого количества наград. В 1969 году проект получил две премии «Оскар» — за лучшую работу оператора Паскуалино Де Сантиса и костюмы (Данило Донати), стал трёхкратным лауреатом «Золотого глобуса», а также выиграл BAFTA за лучшие наряды.

В СССР лента заняла 79-е место среди зарубежных картин по посещаемости в кинотеатрах в год премьеры. Кроме того, советские зрители назвали «Ромео и Джульетту» лучшим фильмом 1972 года. Композиция Нино Роты под названием Love Theme (A Time For Us), записанная Генри Манчини, стала поп-хитом в 1969 году.

Впоследствии выходили и другие киноадаптации культового произведения. Так, например, Баз Лурман в 1996 году выпустил свою версию истории «Ромео + Джульетта», в которой Монтекки и Капулетти — враждующие мафиозные кланы и вместо мечей у героев в руках огнестрельное оружие. Роли возлюбленных исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс. Фильм получил три награды Британской киноакадемии, а Лурман был удостоен премии имени Дэвида Лина за достижения в режиссуре.