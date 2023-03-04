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21 минуту назад

Начались съемки фильма по роману Антона Чижа «Выгодный риск»

Inc-News

Картина продолжит серию детективов "Агата и сыск". Другие фильмы этой серии — «Королева брильянтов» и «Рулетка судьбы» — стали популярны на канале ТВЦ.

Начались съемки фильма «Выгодный риск»
Фото: Inc-NewsInc-News

14 февраля стартовали съёмки детектива по роману Антона Чижа «Выгодный риск». Производством занимается кинокомпания "Зебра".

Главные герои — сыщик Алексей Пушкин и его помощница Агата Керн — вместе расследуют обстоятельства смерти знакомого Агате человека. Умерла мать её подруги, но Керн уверена, что это было не случайностью, а спланированным убийством.

Желание помочь подруге оборачивается смертельной опасностью для самой Агаты. Выполняя свою работу, женщина проникает в тайны, которые не должны были открыться кому-либо ещё, кроме членов коллектива страхового общества.

Главные роли исполнили Константин Крюков и Дара Ленда.

Фильмы,Алексей Пушкин,Константин Крюков,
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