Режиссеры, снимавшие в фильмах своих жен

Романтический союз режиссера и актрисы имел место во все времена. В Сети назвали представительниц профессии, которые снимались в проектах у своих мужей-режиссеров.

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Одной из наиболее известных кинопар Советского Союза являются Вера Алентова и Владимир Меньшов. Пожалуй, самой известной их общей кинолентой является «Москва слезам не верит» (12+), которую оценили тогда даже западные страны. Позднее актриса появлялась в комедии Меньшова «Ширли-мырли» (16+) и драме, которую тогда считали эротической, — «Зависть богов» (16+).

Великий итальянский кинематографист Федерико Феллини, представляющий «новую волну» неореалист, снимал свою возлюбленную Джульетту Мазину в «Белом шейхе» (14+), «Дороге» (16+), «Огнях варьете» (12+) и «Ночах Кабирии» (16+).