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24 минуты назад

Режиссеры, снимавшие в фильмах своих жен

FBM.ru

Романтический союз режиссера и актрисы имел место во все времена. В Сети назвали представительниц профессии, которые снимались в проектах у своих мужей-режиссеров.

Режиссеры, снимавшие в фильмах своих жен
Фото: FBM.ruFBM.ru

Одной из наиболее известных кинопар Советского Союза являются Вера Алентова и Владимир Меньшов. Пожалуй, самой известной их общей кинолентой является «Москва слезам не верит» (12+), которую оценили тогда даже западные страны. Позднее актриса появлялась в комедии Меньшова «Ширли-мырли» (16+) и драме, которую тогда считали эротической, — «Зависть богов» (16+).

Их коллеги по цеху Инна Чурикова и Глеб Панфилов тоже успели совместно поработать в некоторых проектах. В их общей фильмографии значатся фильмы «В огне брода нет» (16+) и «Начало» (12+).

Великий итальянский кинематографист Федерико Феллини, представляющий «новую волну» неореалист, снимал свою возлюбленную Джульетту Мазину в «Белом шейхе» (14+), «Дороге» (16+), «Огнях варьете» (12+) и «Ночах Кабирии» (16+).

А известная всем Мила Йовович покорила сердца сразу двух знаменитых постановщиков. Люк Бессон снимал ее в легендарном «Пятом элементе» (16+), а Пол Андерсон – в «Обители зла» (18+) и «Охотнике на монстров» (12+).

Фильмы,В огне брода нет,Дорога,Пятый элемент,Москва слезам не верит,Начало,Вера Алентова,Глеб Панфилов,Люк Бессон,Джульетта Мазина,Мила Йовович,Владимир Меньшов,Пол Андерсон,Инна Чурикова,
18+
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