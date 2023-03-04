Режиссер «Портландии» снимет сиквел «Детектива Пикачу»

Как сообщило издание Deadline, кинокомпания Legendary Entertainment ведёт переговоры с режиссёром Джонатаном Криселом, известным по комедийному сериалу «Портландия». Если они увенчаются успехом, Крисел выступит режиссёром продолжения фильма «Покемон. Детектив Пикачу».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Над сценарием сиквела работает Крис Галлетта, известный по фильму «Короли лета» и работе над сериалом «Улица Сезам». По данным источников, к своей роли собирается вернуться Райан Рейнольдс, однако актёрский состав пока что не назван.