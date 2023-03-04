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2 часа назад

Режиссер «Портландии» снимет сиквел «Детектива Пикачу»

Игромания.ру

Как сообщило издание Deadline, кинокомпания Legendary Entertainment ведёт переговоры с режиссёром Джонатаном Криселом, известным по комедийному сериалу «Портландия». Если они увенчаются успехом, Крисел выступит режиссёром продолжения фильма «Покемон. Детектив Пикачу».

Режиссер «Портландии» снимет сиквел «Детектива Пикачу»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Над сценарием сиквела работает Крис Галлетта, известный по фильму «Короли лета» и работе над сериалом «Улица Сезам». По данным источников, к своей роли собирается вернуться Райан Рейнольдс, однако актёрский состав пока что не назван.

«Покемон. Детектив Пикачу» вышел на экраны в мае 2019 года. Несмотря на не самые восторженные обзоры критиков, фильм собрал в мировом прокате более 430 миллионов долларов. При этом его бюджет оценивается в 150 миллионов.

Фильмы,Короли лета,Райан Рейнольдс,
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