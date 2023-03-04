Режиссер «Портландии» снимет сиквел «Детектива Пикачу»

Как сообщило издание Deadline, кинокомпания Legendary Entertainment ведёт переговоры с режиссёром Джонатаном Криселом, известным по комедийному сериалу «Портландия». Если они увенчаются успехом, Крисел выступит режиссёром продолжения фильма «Покемон. Детектив Пикачу».
Над сценарием сиквела работает Крис Галлетта, известный по фильму «Короли лета» и работе над сериалом «Улица Сезам». По данным источников, к своей роли собирается вернуться Райан Рейнольдс, однако актёрский состав пока что не назван.
«Покемон. Детектив Пикачу» вышел на экраны в мае 2019 года. Несмотря на не самые восторженные обзоры критиков, фильм собрал в мировом прокате более 430 миллионов долларов. При этом его бюджет оценивается в 150 миллионов.