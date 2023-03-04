«Консультант»: демонический Кристоф Вальц измывается над несчастными айтишниками

В конце февраля на Amazon Prime Video вышел мини-сериал «Консультант», снятый по одноименной книге хоррор-романиста Бентли Литтла. Главную роль злодея в шоу сыграл двукратный обладатель «Оскара» Кристоф Вальц — актер с дьявольским оскалом и гипнотизирующим тембром. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о достоинствах и неудачах сериала, попутно разбираясь в верности теории о том, что центральный антагонист шоу — Илон Маск во плоти.

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В центре истории офис небольшой, но набирающей обороты компании по разработке мобильных игр. Возглавляет стартап двадцатилетний гений из Южной Кореи Санг — человек, которого нам с первых минут описывают как талантливого лидера с непомерным эго. На встречу с техническим дарованием приходит группа школьников, но вместо заранее подготовленных вопросов в закрытом кабинете раздаются выстрелы. Распахнув двери, ассистентка Санга Илэйн (Бриттани О'Грэйди из 1 сезона «Белого лотоса») в ужасе обнаруживает босса мертвым — застрелил Санга ангелоподобный школьник.

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Пока сотрудники пытаются справиться с шоком и разобраться в мотивах ребенка, на пороге офиса оказывается таинственный незнакомец Регус Патофф (Вальц) — человек без четкой биографии и диджитал следов в сети. Этот загадочный консультант, который боится стеклянных лестниц, но не опасается ранить чувства других людей, называет себя новым начальником и берет бразды правления в свои руки. Илэйн вместе с коллегой Крэйгом (Нат Вулф из «Бумажных городов») пытаются разобраться в прошлом и настоящем Патоффа: кто он, откуда взялся и почему его методы правления мгновенно отравляют жизнь всему офису?

Фигура Патоффа — центральная во всем сериале. И надо отдать должное шоураннеру Тони Басгэллопу («Дом с прислугой»), сделавшему удачную ставку именно на талант Вальца. Его герой сочетает в себе демоническое очарование Аль Пачино из «Адвоката дьявола», виртуозность Рэйфа Файнса в «Меню» и странность Джареда Лето в «Не сработало». Но образ Патоффа, в отличие от Лето, сыгравшего реального эксцентрика-миллионера Адама Ньюмана, вымышленный.

Однако против этого утверждения выступают некоторые зрители, которые увидели в герое Вальца сатиру на Илона Маска. Сложно угадать, насколько эта версия верна, ведь оригинальный роман писателя Бентли Литтла вышел в 2016 году — задолго до того, как Маск стал чудить по-крупному.

Но кто бы ни оказался прав, пространства для различных трактовок в «Консультанте» достаточно. При том, что сериал, который состоит из 8 получасовых эпизодов, не успевает просесть под масштабом замысла, он все равно время от времени исходит трещинами.

Образ Патоффа, который с первых минут вселяет в героев нечеловеческий ужас, на протяжении четырех часов экранного времени испытывает их самих на прочность. Что будет, если я уволю всех удаленщиков, которые не успеют добраться до офиса за час (включая девушку в инвалидном кресле)? Если я начну вмешиваться в личную жизнь сотрудников? Или сделаю кого-то из них соучастником похищения человека? Позволят ли они мне все это и где проходит черта, после которой их терпение лопнет?

Разгадывая шарады вместе с Илэйн и Крэйгом, мы услышим странную историю про московского бизнесмена, жизнь которого после встречи с Регусом резко сократилась; отправимся к ювелиру, который расскажет о том, как сотни врачей по велению зловещего консультанта на протяжении года по частям заказывали у него анатомический скелет человека из золота, а также узнаем о таинственном архиве, спрятанном за серверной, в которой Регус собирает досье на всех сотрудников, включая непонятно как добытую максимально личную информацию.

Будет даже сцена в церкви, во время которой Крэйг попытается выяснить у священника, как проходит обряд по изгнанию дьявола — на случай, если природа зла Паттофа и правда окажется внеземного происхождения.

Все эти побочные сюжетные маршруты помогают истории набирать темп и умело жонглировать жанрами: сатира на токсичного руководителя сменяется мистикой, а драма о человеческой хрупкости трансформируется в чернушную комедию о людской порочности.

Но эта же сюжетная избыточность подставляет сериалу подножку: многие разброшенные зацепки остаются не раскрыты, на часть важных вопросов мы не услышим ответы, а финал так и вовсе стриггерит поклонников «Остаться в живых». Постоянно мелькающая в кадре стеклянная лестница офиса будто бы олицетворяет непрочность хребта самой истории — не случайно Патофф ее так страшится.