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2 часа назад

Съемки фильма "Северный полюс" начались под Петербургом

Газета.Ru

Под Санкт-Петербургом стартовали съемки исторического приключенческого фильма "Северный полюс". Как сообщает ТАСС, картина расскажет о походе первой советской атомной подводной лодки К-3 подо льдом Северного Ледовитого океана во время холодной войны.

Съемки фильма "Северный полюс" начались под Петербургом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это история про первооткрывателей — всегда интересен путь, который люди проделывают впервые", - сказал режиссер ленты Александр Котт.

В фильме снялись Андрей Мерзликин в роли капитана второго ранга Живцова и Евгений Миронов, сыгравший конструктора субмарины Морозова, а также Елена Север, Ольга Ломоносова и другие актеры. Согласно источнику, съемки под Петербургом продлятся до середины марта, а полное завершение съемочного процесса запланировано на конец июня. Ранее Светлана Немоляева рассказала, что у нее сложились очень хорошие отношения с режиссером Коттом.

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