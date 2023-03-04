Съемки фильма "Северный полюс" начались под Петербургом

Под Санкт-Петербургом стартовали съемки исторического приключенческого фильма "Северный полюс". Как сообщает ТАСС, картина расскажет о походе первой советской атомной подводной лодки К-3 подо льдом Северного Ледовитого океана во время холодной войны.

"Это история про первооткрывателей — всегда интересен путь, который люди проделывают впервые", - сказал режиссер ленты Александр Котт .

В фильме снялись Андрей Мерзликин в роли капитана второго ранга Живцова и Евгений Миронов, сыгравший конструктора субмарины Морозова, а также Елена Север, Ольга Ломоносова и другие актеры. Согласно источнику, съемки под Петербургом продлятся до середины марта, а полное завершение съемочного процесса запланировано на конец июня. Ранее Светлана Немоляева рассказала, что у нее сложились очень хорошие отношения с режиссером Коттом.