Как снимали фильм "Великое прощание" о смерти Сталина

В полдень 9 марта 1953 года в Москве прогремел артиллерийский салют, вслед за которым зазвучали гудки и сирены столичных заводов и фабрик. Страна прощалась со Сталиным - человеком, который руководил Советским Союзом дольше всех остальных его лидеров. Похороны вождя народов стали самой массовой траурной церемонией в советской истории и одновременно символом завершения целой эпохи в жизни страны.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Сталин не так уж часто ездил по стране, телевизоры тогда были у нескольких десятков человек на весь СССР, а для большинства церемония прощания была единственной возможностью увидеть вождя, пусть и умершего. С четырех часов вечера 6 марта до полуночи 8 марта число простившихся с ним достигло невероятной цифры в полмиллиона человек. И это по самым скромным подсчетам. По другим данным, их число колеблется от миллиона до двух!

Видео дня

Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД) хранит обширный комплекс визуальных источников, отражающих жизнь и деятельность И.В. Сталина. Фотодокументы за 1900-1953 годы насчитывают более 10 тысяч единиц хранения, кинодокументы - более 1700 единиц. Особое место среди них занимает документальный фильм "Великое прощание" (1953 г. Центральная студия документальных фильмов. РГАКФД Арх. N 16058).

Фильм включает цветные и черно-белые хроникально-документальные киносъемки, сделанные с 6 по 19 марта 1953 года по всей территории СССР, а также в странах социалистического лагеря. Общий метраж съемок составляет 2003,0 метра. РГАКФД хранит и уникальные остатки от монтажа фильма "Великое прощание" (Арх. N 16059) общим метражом 14510, 4 метра. Режиссерами фильма выступили - Г.В. Александров, С.А. Герасимов, И.П. Копалин, Е.И. Свилова, И.Ф. Сеткина, М. Э. Чиаурели.

Съемки велись силами двух сотен операторов-документалистов со всех студий Союза. Только от ЦСДФ государственное задание выполняли 60 человек.

В зарубежных странах хроникеры работали через "Совэкспортфильм", цветная пленка была разослана в адреса посольств СССР. Для того, чтобы каждый момент всеобщего траура был запечатлен, режиссеры тщательно изучили путь процессии и рассчитали, какой именно кадр и какой крупности откуда может быть снят. Чтобы каждая последующая камера начинала снимать на несколько секунд раньше, чем выключалась предыдущая, была создана система оповещения с сигнальщиками и видимыми издалека белыми флажками.

Реальные события, разворачивавшиеся вокруг фильма, известны лишь по рассказу одного из его главных творцов - лауреата шести Сталинских премий кинорежиссера Ильи Копалина. Работа была окружена повышенной секретностью и большой неразберихой. Ночью за Копалиным приехали чекисты и увезли на машине в студию, так что сообщить семье, что трудится над срочным правительственным заказом, он смог лишь три дня спустя. Рабочие директивы и указания менялись едва ли не ежедневно: сначала кинематографистам было предписано остановить съемки большого фильма и подготовить несколько спецвыпусков хроники, после этого поступил приказ соединить уже смонтированные сюжеты в один большой фильм и т. п.