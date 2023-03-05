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2 часа назад

Комик Крис Рок спустя год впервые прокомментировал пощечину от Уилла Смита

Российская Газетаиещё 5

Американский комик Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с актером Уиллом Смитом во время проведения церемонии "Оскар".

Комик Крис Рок спустя год впервые прокомментировал пощечину от Уилла Смита
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Меня ударили год назад... люди спрашивают: "Было ли больно?". Больно до сих пор", - приводит издание слова Рока издание Variety.

Также он сказал, что не собирается жалеть себя и обсуждать данную ситуацию на ток-шоу.

Напомним, в прошлом году Крис Рок, который был ведущим церемонии, неудачно пошутил по поводу жены Смита. После этого актер вышел на сцену и ударил Криса по лицу.

Поведение Уилла Смита вызвало шквал критики. Он несколько раз приносил публичные извинения Крису Року, заявив, что раскаивается в содеянном и что его поведение было недопустимым. Также Смит после инцидента лишился многих проектов и вышел из Киноакадемии. В своих обращениях актер говорил, что открыт к разговору с Роком, когда тот будет готов.

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