Комик Крис Рок спустя год впервые прокомментировал пощечину от Уилла Смита

Американский комик Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с актером Уиллом Смитом во время проведения церемонии "Оскар".

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"Меня ударили год назад... люди спрашивают: "Было ли больно?". Больно до сих пор", - приводит издание слова Рока издание Variety.

Также он сказал, что не собирается жалеть себя и обсуждать данную ситуацию на ток-шоу.

Напомним, в прошлом году Крис Рок, который был ведущим церемонии, неудачно пошутил по поводу жены Смита. После этого актер вышел на сцену и ударил Криса по лицу.