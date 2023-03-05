В сеть слили фото и видео со съёмок «Джокера 2»

В сети опубликовали несколько фотографий и короткое видео со съёмок сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. На фото можно увидеть самого Феникса в образе Джокера на улицах атмосферного и грязного Готэма.