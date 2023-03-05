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35 минут назад

В сеть слили фото и видео со съёмок «Джокера 2»

Чемпионат.com

В сети опубликовали несколько фотографий и короткое видео со съёмок сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. На фото можно увидеть самого Феникса в образе Джокера на улицах атмосферного и грязного Готэма.

В сеть слили фото и видео со съёмок «Джокера 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фотографии со съёмок «Джокера: Безумие на двоих»

Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com
Чемпионат.com

Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм выступит продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной, Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года. В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц.

Фильмы,Хоакин Феникс,Кэтрин Кинер,Брендан Глисон,Стефани Джерманотта,
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