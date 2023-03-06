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1 час назад

Комедия "Беспринципные в деревне" возглавила кинопрокат в РФ и СНГ

ТАСС

Фильм "Беспринципные в деревне" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 108 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 2 по 5 марта.

Комедия "Беспринципные в деревне" возглавила кинопрокат в РФ и СНГ
Фото: Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"Кадр из фильма "Беспринципные в деревне"

Режиссером "Беспринципных в деревне", вышедших на российские экраны 2 марта, стал Роман Прыгунов. Комедия рассказывает об отставном генерале, который решает отпраздновать 60-летие в русской деревне. Но праздник идет не по плану: приглашенные москвичи умудряются переругаться, настроить против себя местных жителей и остаться без пропитания. Главные роли в картине исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко и другие.

Второе место в прокате заняла историческая драма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, собравшая 103,5 млн рублей за период со 2 по 5 марта. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. На судебный процесс съезжаются люди со всего мира, в их числе в составе советской делегации прибывает владеющий несколькими иностранными языками молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата. Картина вышла в прокат 2 марта. В главных ролях Сергей Кемпо, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Любовь Аксенова.

На третьем месте оказался военный фильм "Праведник" режиссера Сергея Урсуляка, собравший 64,8 млн рублей за выходные. Фильм вышел в прокат 16 февраля. Он рассказывает историю офицера Красной армии Николая Киселева, которому предстоит вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек. Беженцам и нескольким партизанам в сопровождении Киселева предстоит пройти полторы тысячи километров. В главных ролях Александр Яценко, Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.

Фильмы,Праведник,Сергей Кемпо,Николай Киселев,Аглая Тарасова,Роман Прыгунов,Николай Лебедев,Николай Фоменко,Павел Деревянко,Игорь Волгин,Чулпан Хаматова,Сергей Урсуляк,Максим Виторган,Евгений Миронов,Оксана Акиньшина,Александр Яценко,Любовь Аксенова,Константин Хабенский,
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