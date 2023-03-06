Сборы российских фильмов за рубежом оказались минимальными с 2017 года

Российские фильмы собрали в зарубежном кинопрокате $17,1 млн по итогам 2022 года. Это в три раза меньше показателя допандемийного 2019 года, когда отечественные проекты заработали $52,5 млн. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» (БК).

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

По сравнению с результатом 2021-го ($18,2 млн) прошлогодние сборы российского кино за пределами страны оказались меньше всего на 6%, несмотря на сокращение количества полностью открытых для него рынков.

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В 2022 году за рубежом работали 62 полнометражные кинокартины — на одну меньше, чем в 2021 году. Доля зарубежных сборов относительно кассы отечественного кино в России составила 9,5% против 13,1% годом ранее.

Как отмечает БК, драйвером общих сборов российского кино за рубежом стали мультфильмы. В рейтинге самых кассовых по итогам 2022 года они заняли с первой по четвёртую строчку. Возглавила список вторая часть анимационной франшизы «Большое путешествие. Специальная доставка». Её сборы составили $2,6 млн.

Вторую строчку занял «Щелкунчик и волшебная флейта» ($2,4 млн), на третьей — «Бука. Моё любимое чудище» ($1,7 млн). Четвёртое место у новой части франшизы «Снежная королева: Разморозка» ($1,6 млн). Пятёрку по сборам в зарубежном прокате замыкает российский хоррор «Ряд 19» ($1,5 млн).

Самым крупным рынком для российского кино в 2022 году стала Италия (почти $2 млн). Она потеснила многолетнего лидера — Китай ($1,6 млн). Изменение позиции Китая связано с антиковидными ограничениями, которые ещё действовали в стране в 2022 году. На третьем месте — Мексика. Сборы кинолент наших продюсеров здесь составили почти $1,5 млн.

Продюсер франшизы «Большое путешествие» Роман Борисевич объяснил «Ведомостям» её успех за рубежом качеством фильма. Кроме того, по его мнению, в основе сюжета лежит увлекательная история.

Борисевич также отметил, что в мире к российской анимации относятся более лояльно, чем к кино. «Последние геополитические события анимации коснулись в меньшей степени, поскольку рисованные персонажи, скажем так, меньше нервируют зарубежного зрителя. Российские актёры и режиссёры могут быть восприняты как пропаганда, даже если и не являются, по сути, таковыми», — пояснил он.

С Борисевичем согласился главный редактор БК Александр Нечаев. Он считает, что анимационные проекты — менее токсичный продукт для зарубежных покупателей.