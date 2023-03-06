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1 час назад

«Властелин колец: Возвращение короля» повторно покажут в кинотеатрах

Чемпионат.com

Издание Collider сообщило, что New Line Cinema и Warner Bros. Pictures в честь 20-летия фильма «Властелин колец: Возвращение короля» запустят его в повторный прокат. Он стартует 13 апреля.

«Властелин колец: Возвращение короля» повторно покажут в кинотеатрах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что в кино покажут режиссёрскую версию фильма, которая длится чуть больше четырёх часов. Забавно, но для многих фанатов именно расширенная версия более любима, чем та, которая вышла в массовый прокат.

Повторный показ устроят в американских киносетях Regal и Cinemark. Сообщается, что зрители смогут вживую увидеться с Элайджей Вудом, сыгравшим хоббита Фродо во всей трилогии «Властелин колец».

Ожидать ленту в России, конечно, не стоит, поскольку Warner Bros. приостановила свою деятельность в России. Да и, судя по всему, повторного проката во всём мире не будет.

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