«Властелин колец: Возвращение короля» повторно покажут в кинотеатрах

Издание Collider сообщило, что New Line Cinema и Warner Bros. Pictures в честь 20-летия фильма «Властелин колец: Возвращение короля» запустят его в повторный прокат. Он стартует 13 апреля.

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Отмечается, что в кино покажут режиссёрскую версию фильма, которая длится чуть больше четырёх часов. Забавно, но для многих фанатов именно расширенная версия более любима, чем та, которая вышла в массовый прокат.

Повторный показ устроят в американских киносетях Regal и Cinemark. Сообщается, что зрители смогут вживую увидеться с Элайджей Вудом, сыгравшим хоббита Фродо во всей трилогии «Властелин колец».