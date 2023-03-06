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2 часа назад

Премьера фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» пройдет в Москве 9 марта

Стелла Шмель

В столичном кинотеатре "Каро 11 Октябрь" 9 марта состоится премьерный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Первым зрителям картину представит режиссер Сарик Андреасян вместе с пилотом Дамиром Юсуповым.

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но благодаря искреннему желанию и преданности делу он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

Роли в фильме исполнили Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырев и другие.

Смотрите в кино с 16 марта.

Фильмы,Видео,Жанна Эппле,Ольга Хохлова,Марк Богатырев,Сарик Андреасян,Егор Бероев,
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