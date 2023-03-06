Как прошел специальный показ фильма "Поехавшая"

4 марта в ТРК Vegas прошел специальный показ комедии "Поехавшая". Кроме просмотра фильма зрители приняли участие в веломарафоне на 1000 километров и челлендже от блогеров.

Чтобы гости показа смогли на себе прочувствовать атмосферу фильма, им было предложено поучаствовать в веломарафоне. Участники заезда суммарно преодолели отметку в 1000 км, а некоторые герои веломарафона проехали более 100 км и выиграли призы.

В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть». На страницах книги автор рассказывает о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути.