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1 час назад

Как прошел специальный показ фильма "Поехавшая"

Стелла Шмель

4 марта в ТРК Vegas прошел специальный показ комедии "Поехавшая". Кроме просмотра фильма зрители приняли участие в веломарафоне на 1000 километров и челлендже от блогеров.

Чтобы гости показа смогли на себе прочувствовать атмосферу фильма, им было предложено поучаствовать в веломарафоне. Участники заезда суммарно преодолели отметку в 1000 км, а некоторые герои веломарафона проехали более 100 км и выиграли призы.

В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть». На страницах книги автор рассказывает о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути.

В фильме роли исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Мария Горбань и другие.

Смотрите в кино с 8 марта.

Фильмы,Видео,Аскар Ильясов,Юлия Топольницкая,Виктор Хориняк,Анастасия Светлова,Мария Горбань,Алина Алексеева,Олеся Железняк,Дмитрий Чеботарев,Ольга Лерман,Елена Яковлева,
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