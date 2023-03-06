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1 час назад

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Изумительный Морис» в онлайн-кинотеатрах 10 марта

FBM.ru

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Изумительный Морис» (6+) режиссёра Тоби Генкеля в онлайн-кинотеатрах 10 марта этого года. Проект снят по мотивам знаменитых романов Терри Пратчетта серии «Плоский мир», которые разошлись по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров, а также сказки братьев Гримм «Крысолов из Гамельна».

Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Изумительный Морис»
Фото: FBM.ruFBM.ru

По сюжету, кот Морис любит говорить и проворачивать аферы. Он путешествует с говорящими грызунами в различных городах, где каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс, конечно же, за хорошую оплату. В Дрянь-Блинцбурге Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Главным героям предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и раскрыть загадку этого места.

«Благодаря сочетанию атипичного юмора Пратчетта и мрачных аспектов захватывающего сюжета получилось сделать мультфильм, который будет интересен детям и взрослым», – поведал режиссёр Тоби Генгель.

Сценарий фильма написал номинант на премию «Оскар» Терри Россио, который создавал сценарии для таких фильмов, как «Шрек» (12+) и «Пираты Карибского моря» (12+). Созданием персонажей занимался Картер Гудри – «Рататуй» (0+), «Тайна Коко» (12+), «Семейка Крудс» (6+).

Роли дублировали: Сергей Бурунов, Елизавета Шэйх, Филипп Лебедев, Дмитрий Полонский, Александр Груздев, Никита Прозоровский и другие.

Фильмы,Семейка Крудс,Рататуй,Шрек,Оскар,Тайна Коко,Тоби Генкель,Филипп Лебедев,Никита Прозоровский,Александр Груздев,Дмитрий Полонский,Сергей Бурунов,
18+
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