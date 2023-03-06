Кинокомпания ВОЛЬГА выпустит мультфильм «Изумительный Морис» (6+) режиссёра Тоби Генкеля в онлайн-кинотеатрах 10 марта этого года. Проект снят по мотивам знаменитых романов Терри Пратчетта серии «Плоский мир», которые разошлись по всему миру тиражом более 100 млн экземпляров, а также сказки братьев Гримм «Крысолов из Гамельна».

По сюжету, кот Морис любит говорить и проворачивать аферы. Он путешествует с говорящими грызунами в различных городах, где каждый раз «спасает» местных жителей от нашествия крыс, конечно же, за хорошую оплату. В Дрянь-Блинцбурге Морис и его друзья понимают, что этот городок таит в себе нечто опасное. Главным героям предстоит сыграть в кошки-мышки с настоящим злом и раскрыть загадку этого места.