Рейнольдс не уверен, что «Главный герой» получит сиквел

Райан Рейнольдс признался, что не уверен в судьбе сиквела комедии «Главный герой», которая рассказывала про NPC в мультиплеерной игре.
В ленте актёр играл персонажа по имени «Парень», который постепенно осознавал, что его жизнь — лишь часть выдуманного виртуального мира. В процессе своих приключений он встречал девушку (Джоди Комер), которая и помогала ему обрести «сознание».
Рейнольдс признался, что сама по себе идея продолжения не вызывает у него отторжения, поскольку ему понравилось работать над первой картиной. Но он не уверен, что этой ленте вообще требуется сиквел, особенно с учётом того, что кинодеятели слишком уж злоупотребляют форматом «вторых частей».
Обсуждения относительно продолжения ещё идут, но актёр всё равно считает, что иногда достаточно остановиться на одной картине. Некоторых пользователей сети заявления артиста развеселили, поскольку в его карьере есть немало сиквелов, включая «Дэдпула», «Телохранителя жены киллера» или грядущее «Красное уведомление 2».