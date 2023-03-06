Рейнольдс не уверен, что «Главный герой» получит сиквел

Райан Рейнольдс признался, что не уверен в судьбе сиквела комедии «Главный герой», которая рассказывала про NPC в мультиплеерной игре.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ленте актёр играл персонажа по имени «Парень», который постепенно осознавал, что его жизнь — лишь часть выдуманного виртуального мира. В процессе своих приключений он встречал девушку (Джоди Комер), которая и помогала ему обрести «сознание».

Рейнольдс признался, что сама по себе идея продолжения не вызывает у него отторжения, поскольку ему понравилось работать над первой картиной. Но он не уверен, что этой ленте вообще требуется сиквел, особенно с учётом того, что кинодеятели слишком уж злоупотребляют форматом «вторых частей».