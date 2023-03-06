Мужчины рассказали о "самых женских" зарубежных фильмах

Российские мужчины заявили, что "Красотка" Гарри Маршалла является "самой женской" зарубежной кинокартиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу киноканала Cinema.

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Так, среди мужчин был проведен опрос на "самые женские" зарубежные фильмы. Эксперты сравнили результаты с ответами женщин. Мужская часть населения выделила такие кинокартины, как "Красотка" (21%), "Дневник Бриджит Джонс" (12%), "Сумерки" (7%), "Титаник" (6,5%) и "Секс в большом городе" (4,5%).

Опрос женщин показал, что на первые два места встали фильмы "Красотка" (28%) и "Дневник Бриджит Джонс" (7,5%). Третье место получила кинолента "Унесенные ветром" (4,5%). Далее женщины назвали "Титаник" (4,5%) и "Анжелику – маркизу ангелов" (4%).