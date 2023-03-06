Российское авторское кино покажут в Латинской Америке и Африке

Группа кинематографистов под руководством режиссера и продюсера Максима Добромыслова ("Межсезонье", "Продукты 24") отправляется в тур по городам Африки, Латинской Америки, Азии, Австралии и Океании. Об этом сообщает mk.ru.

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В рамках независимого тура в разных странах покажут российское авторское кино — "Капкан" Галины Уразовой, "Межсезонье" Александра Ханта, "Лебединое озеро" Антона Бильжо, "Рапану" Виталия Суслина, "Молодость" Дмитрия Давыдова. По словам Добромыслова, недавно он организовал европейский тур с картиной "Межсезонье" Александра Ханта. "Мы поняли, что люди очень хотят смотреть кино, и пришла идея организовать путешествие в Латинскую Америку, показать там наше кино, которое в этих странах никто не видел.

А люди там похожи на нас, им близок российский дух, они любят российские сериалы. Мы обо всем договорились в Бразилии, Аргентине, Чили. Нас там ждут", - заверил он. Продюсер уточнил, что поездку поддержали представители русского сообщества в Бразилии.

"Там же много потомков наших соотечественников, приехавших после революции, целые кластеры, населенные выходцами из России. Им все это очень интересно", - сказал он.