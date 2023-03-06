Каким будет мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Сет Роген представил основной актёрский состав своего предстоящего фильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
В озвучивании анимационного фильма примут участие Джеки Чан в роли Сплинтера, Пост Мэлоун в роли Рэя Филе, Роген в роли Бибопа, Пол Радд в роли Мондо Гекко, Ганнибал Бюресс в роли Лягушки Чингисхана, Джон Сина в роли Рокстеди, Ice Cube в роли Суперфлай, Джанкарло Эспозито в роли Бакстера Стокмана, Майя Рудольф в роли Синтии Утром, Роуз Бирн в роли Кожаноголовых, Натасия Деметриу в роли Вингната и Айо Эдебири в роли Эйприл О'Нил. Черепашки будут озвучены Микой Эбби в роли Донателло, Шамоном Брауном-младшим в роли Микеланджело, Брэди Нуном в роли Рафаэля и Николасом Канту в роли Леонардо.
«Погром мутантов» будет следовать оригинальной истории, в которой «братья черепашки намеревались завоевать сердца жителей Нью-Йорка и быть принятыми как обычные подростки с помощью своих героических поступков» после многих лет укрытия от человеческого мира.
«Их новый друг Эйприл О'Нил помогает им бороться с таинственным преступным синдикатом», — говорится в пресс-релизе.
«Мы в восторге от этого актёрского состава мирового класса, который мы собрали, чтобы воплотить знаковых любимых персонажей в жизнь в новой главе вселенной Черепашек-ниндзя. Это действительно устанавливает новую планку для этой всемирно известной франшизы, и мы не можем дождаться, чтобы показать зрителям этот фильм», — сказал президент Nickelodeon Animation и Paramount Animation Рамси Наито.