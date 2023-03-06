Каким будет мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

В озвучивании анимационного фильма примут участие Джеки Чан в роли Сплинтера, Пост Мэлоун в роли Рэя Филе, Роген в роли Бибопа, Пол Радд в роли Мондо Гекко, Ганнибал Бюресс в роли Лягушки Чингисхана, Джон Сина в роли Рокстеди, Ice Cube в роли Суперфлай, Джанкарло Эспозито в роли Бакстера Стокмана, Майя Рудольф в роли Синтии Утром, Роуз Бирн в роли Кожаноголовых, Натасия Деметриу в роли Вингната и Айо Эдебири в роли Эйприл О'Нил. Черепашки будут озвучены Микой Эбби в роли Донателло, Шамоном Брауном-младшим в роли Микеланджело, Брэди Нуном в роли Рафаэля и Николасом Канту в роли Леонардо.