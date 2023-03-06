Вышел русский трейлер криминальной саги "Северная мафия"

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" поделился русским трейлером финского сериала "Северная мафия". Премьера - 13 марта.
Анонсируется "криминальная скандинавская сага с фирменным черным юмором". В центре сюжета - борьба за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении.
"После смерти матриарха семейства её мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается ее последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало".
В ролях - Микаэль Персбрандт ("Половое воспитание"), Ааке Каллиэла, Анна-Майя Туокко, Самули Эдельманн.