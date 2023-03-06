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59 минут назад

Вышел русский трейлер скандинавской криминальной саги "Северная мафия"

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" поделился русским трейлером финского сериала "Северная мафия". Премьера - 13 марта.

Вышел русский трейлер криминальной саги "Северная мафия"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Анонсируется "криминальная скандинавская сага с фирменным черным юмором". В центре сюжета - борьба за власть между членами семьи, контролирующей предприятия и территории дикой природы в небольшом поселении.

"После смерти матриарха семейства её мятежные родственники должны грамотно разделить наследство, а также вернуть награбленные земли первоначальным владельцам. На похоронах раскрывается ее последнее желание, которое шокирует всех, но это только начало".

В ролях - Микаэль Персбрандт ("Половое воспитание"), Ааке Каллиэла, Анна-Майя Туокко, Самули Эдельманн.

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