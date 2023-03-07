Вышел первый трейлер шпионской мелодрамы «Призрак»

«Призрак» рассказывает о том, как мужчина по имени Коул влюбляется в загадочную Сэди, а позже выясняет, что она — секретный агент. Теперь им вместе предстоит завершить сверхсекретное задание и спасти мир, после чего они наконец смогут сходить на свидание.