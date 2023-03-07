В Петербурге начались съемки фильма "Пять процентов"

В Петербурге студия "АСДС" начала фильма "Пять процентов". Главную роль в картине играет Юрий Стоянов.
Артисту досталась роль Николая Фомича Ферапонтова, скульптора-монументалиста, который на пенсии столкнулся с множеством материальных проблем. Он перебивается случайными заказами и ищет любую возможность, чтобы выжить. В какой-то момент герой находит в подсобке картину, которую признают шедевром. Скульптор называет себя его автором, а потом, как следует из синопсиса, начинается погоня за деньгами и славой.
Съемки в Петербурге будут проходить в павильонах "Ленфильма", а также в поражающих изяществом интерьерах Академии Штиглица. Отдельные сцены снимут на Морском вокзале. Правда, первые съемочные дни прошли в обычном петербургском дворе рядом с мусорными контейнерами.
В фильме также снимаются: Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Анастасия Филиппова, Ирина Цветкова, Анна Захарова, Николай Смирнов, Андрей Мокеев, Наталья Парашкина, Эра Зиганшина. Режиссер - Дмитрий Светозаров.