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57 минут назад

В Петербурге начались съемки фильма "Пять процентов"

Российская Газета

В Петербурге студия "АСДС" начала фильма "Пять процентов". Главную роль в картине играет Юрий Стоянов.

В Петербурге начались съемки фильма "Пять процентов"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Артисту досталась роль Николая Фомича Ферапонтова, скульптора-монументалиста, который на пенсии столкнулся с множеством материальных проблем. Он перебивается случайными заказами и ищет любую возможность, чтобы выжить. В какой-то момент герой находит в подсобке картину, которую признают шедевром. Скульптор называет себя его автором, а потом, как следует из синопсиса, начинается погоня за деньгами и славой.

Съемки в Петербурге будут проходить в павильонах "Ленфильма", а также в поражающих изяществом интерьерах Академии Штиглица. Отдельные сцены снимут на Морском вокзале. Правда, первые съемочные дни прошли в обычном петербургском дворе рядом с мусорными контейнерами.

В фильме также снимаются: Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Анастасия Филиппова, Ирина Цветкова, Анна Захарова, Николай Смирнов, Андрей Мокеев, Наталья Парашкина, Эра Зиганшина. Режиссер - Дмитрий Светозаров.

Фильмы,Николай Ферапонтов,Наталья Парашкина,Анна Захарова,Ирина Цветкова,Андрей Мокеев,Дмитрий Светозаров,Юрий Стоянов,Николай Смирнов,Юрий Кузнецов,Анастасия Филиппова,Виктор Сухоруков,Ленфильм,
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