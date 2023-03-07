Критики в полном восторге от «Джона Уика 4»

Мировая премьера «Джона Уика 4» состоится только в конце месяца, однако первые показы уже прошли в Великобритании. Журналисты, посмотревшие ленту, поделились своими впечатлениями. Судя по ним, фильм поразил абсолютно всех.

Все критики сошлись в одном — из «Джона Уика 4» получится отличный боевик, который во всём лучше предыдущих трёх частей. Журналистам понравились масштабы картины, декорации и актёрский состав, но больше всего похвалы получил Киану Ривз.

Под критику попал хронометраж фильма. Критики посчитали, что ленту можно было бы сократить, однако даже при этом фильм называют отличным развлечением.

Журналист Эрик Уэбер, например, поставил ленте 9,5 балла из 10.

Один из величайших боевиков, когда-либо снятых. «Джон Уик 4» превосходит предыдущие части в повествовании, масштабах, ставках и бесчисленных удивительных декорациях. Это 9,5 из 10.

Критик издания SlashFIlm Ванесса Армстронг подчеркнула, что эта картина вообще самая лучшая, которую она видела за всё время.

«Джон Уик 4» — лучший фильм, который я видела за целую вечность! Это похоже на греческий эпос, полный беспрецедентного оружия и экшена, а ещё феноменальны декорации. Но стоит помнить, что фильм также об отношениях и любви. Какая же получилась захватывающая и душераздирающая история!

Редактор Digital Spy Иэн Сэндвелл выделил Ривза и его потрясающую актёрскую игру. Журналист считает, что фанаты будут долго обсуждать фильм и самого Ривза.

«Джон Уик 4» просто величайший фильм. Да, он немного затянут, но чудесные декорации компенсируют это. Ловкий, брутальный и стильный эпический боевик, в котором Киану Ривз продвигается как актёр дальше.