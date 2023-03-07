Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
48 минут назад

Вышел новый трейлер космической драмы "Вызов"

Стелла Шмель

В сети появились новые трейлер и постер российской космической драмы " Вызов" от режиссера Клима Шипенко. Картина была создана при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

«Вызов» – первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли.

По сюжету фильма торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) ради спасения жизни космонавта за месяц должна подготовиться к полету на МКС.

Новый постер фильма "Вызов"

Актриса поделилась своим опытом посещения МКС, где все для нее было новым и неожиданным. "Сейчас полет и пребывание на МКС кажутся прекрасным сном. Но я понимаю, что все происходило в действительности", - рассказала актриса.

Режиссер картины Клим Шипенко признался, что главное открытие, которое он сделал благодаря этим съемкам, - это то, что "можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе".

Смотрите в кино с 20 апреля.

Фильмы,Видео,Вызов,Клим Шипенко,Роскосмос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий