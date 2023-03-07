Вышел новый трейлер космической драмы "Вызов"

В сети появились новые трейлер и постер российской космической драмы " Вызов" от режиссера Клима Шипенко. Картина была создана при поддержке Госкорпорации «Роскосмос».

«Вызов» – первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли.

По сюжету фильма торакальный хирург Женя (Юлия Пересильд) ради спасения жизни космонавта за месяц должна подготовиться к полету на МКС.

Новый постер фильма "Вызов"

Актриса поделилась своим опытом посещения МКС, где все для нее было новым и неожиданным. "Сейчас полет и пребывание на МКС кажутся прекрасным сном. Но я понимаю, что все происходило в действительности", - рассказала актриса.

Режиссер картины Клим Шипенко признался, что главное открытие, которое он сделал благодаря этим съемкам, - это то, что "можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе".