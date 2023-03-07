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44 минуты назад

Птаха: фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкультуры России

News.ru

Представитель рэпера Птахи (Давид Нуриев) — Марина Евстифеева — подтвердила NEWS.ru, что фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Министерства культуры России. По словам музыканта, картина получила статус национального кино.

Птаха: фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкультуры России
Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Название «Брат-3» — инициатива Валерия Переверзева. Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брат-1», «Брат-2», потому что Балабанов был такой один и искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат-3», — отметил в разговоре с NEWS.ru Нуриев.

Накануне исполнитель во время пресс-конференции в Донецке 6 марта заявил, что премьера художественного фильма «Брат 3» состоится осенью 2023 года. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев, он же, вместе с Юлией Переверзевой, готовил сценарий и продюсировал проект. При этом авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.

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