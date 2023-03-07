Птаха: фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение Минкультуры России

Название «Брат-3» — инициатива Валерия Переверзева . Он — художник, решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением «Брат-1», «Брат-2», потому что Балабанов был такой один и искать замену Бодрову , пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат-3», — отметил в разговоре с NEWS.ru Нуриев.

Накануне исполнитель во время пресс-конференции в Донецке 6 марта заявил, что премьера художественного фильма «Брат 3» состоится осенью 2023 года. Режиссером ленты стал Валерий Переверзев, он же, вместе с Юлией Переверзевой, готовил сценарий и продюсировал проект. При этом авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли.