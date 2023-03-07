Режиссер учел пожелания пилота при съемках фильма о "чуде на кукурузном поле"

В Екатеринбурге сегодня состоится премьерный показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" (в прокате - с 16 марта), а накануне этого события съемочная группа и пилот Дамир Юсупов - прототип главного героя картины - встретились с журналистами.

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- Я участвовал в этом фильме в роли консультанта. Я очень требовательно относился к некоторым деталям, вносил исправления. Все мои пожелания удовлетворялись. Фильм получился, я думаю, очень хороший. Мне он очень понравился, - рассказал летчик на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, в 2019 году самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который после взлета столкнулся с птицами, с отказавшими двигателями сел на кукурузное поле близ подмосковной деревни Рыбаки. Благодаря профессионализму экипажа никто из пассажиров не получил серьезных травм. Фраза старшего бортпроводника Дмитрия Ивлицкого - "идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы" - стала крылатой и послужила названием экранизации.

Капитана воздушного судна - Дамира Юсупова - играет Егор Бероев. По словам пилота, актер в процессе съемок звонил ему, задавал уточняющие вопросы.

- Много раз переделывали, показывали различным фокус-группам. В итоге добились того, что фильм получил очень хорошую оценку, - поделился подробностями съемочного процесса режиссер СариСарик Андреасян.

Кстати

В январе МАК завершил расследование жесткой посадки самолета - причиной инциденте действительно стали чайки, обитающие на водоемах и свалках близ аэропорта. Но также эксперты отметили ошибки в действии экипажа.