Евгения Медведева: с какой стороны на меня не посмотри, я кто угодно, но не певица

«Во-первых, хочу заметить, что с какой стороны на меня не посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки и тональность, в которой мне было бы комфортно исполнять те или иные музыкальные композиции. Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсера

Не буду лукавить, мне бы очень хотелось, чтобы все увидели мой следующий номер. Это песня «Я не колдунья», которую исполняет Народная артистка России Надежда Кадышева. Но как случилось, так случилось! В этом сезоне все сошлось: я была свободна от других проектов, выступлений и поэтому с удовольствием откликнулась на приглашение принять участие! Мне было интересно побывать здесь, прочувствовать всю атмосферу, было правда весело!» — приводит слова Медведевой «Вокруг ТВ».