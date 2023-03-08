Мелодрама или комедия: что посмотреть 8 марта

Подборка романтических картин и сериалов от отдела культуры WomanHit.ru.
Вот мы и дождались наступления теплоты и самого женственного дня! Предлагаем вам хорошо провести время со своей семьей и второй половинкой за вкусным ужином и просмотром романтической комедии уже сегодня вечером. Специально для этого мы сделали подборку самых трогательных фильмов и сериалов.
Если Москва является столицей России, то Питер можно назвать центром русского романтизма. Именно там главная героиня фильма, потеряв телефон, встречает Его. Максим нашел утерянный смартфон, и с этого момента между молодыми людьми завязался «телефонный роман». Еще пару дней назад, до встречи друг с другом, Мария планировала выйти замуж за своего жениха, а Максим — переехать в Германию и продолжить свою карьеру архитектора, но после знакомства жизнь этой пары обретает другие краски.
Для любви нет возрастных ограничений, так и случилось с главными героями картины. Высокопоставленный чиновник из Москвы решил отнять землю у музея-усадьбы. Приехав в музей, мужчина влюбляется в сотрудницу этого почти забытого всеми музея. Ну и к тому же актеры, играющие главные роли, великолепны — Ксения Раппопорт и Федор Бондрачук.
Любовь не всегда приносит только положительные эмоции. В этом фильме не повезло герою Данилы Козловского. Спустя долгие и как казалось счастливые отношения его девушка уходит к новому возлюбленному. На протяжении всего фильма Никита пытается вернуть свою любовь и избавиться от соперника.
Если в молодости не задумываешься о создании семьи и продолжении рода, то после 30 это уже подскажут врачи. Так в свои 32 года программист и стендап-комик Катя узнает, что у нее остается всего несколько месяцев, чтобы стать мамой. И вот успешная, умная, веселая девушка в ограниченные сроки пытается найти отца своих будущих детей, но это оказывается и не так просто, когда у тебя сложный характер. Посмотреть все серии можно будет 8 марта с 12:30 на СТС Love!
Этот фильм настолько полюбился зрителям, что его повторно покажут в эфире СТС. Вкратце сюжет комедии таков. После свадьбы отношения в семье Голубевых переживают не самые лучшие времена: постоянные ссоры, крики и быт делают их отношения еще более напряженными. Тогда пара решает обратиться к психологу чтобы сохранить брак. У врача совсем необычный подход к решению проблем, и однажды их пациенты проснулись в телах друг друга.