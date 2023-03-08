Самые романтичные фильмы для просмотра 8 марта

Хорошая комедия — это проверенное средство, помогающее не только отдохнуть, но и получить настоящую перезагрузку после тяжелой рабочей недели. А уж если главной героиней ироничного сюжета становится самая обыкновенная женщина, которая подчас напоминает прекрасным зрительницам самих себя, то фильму просто нет цены.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Марафон желаний»

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Маникюрша Марина летит из Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Ведь незадолго до этого она рассталась со своим парнем, за которого планировала выйти замуж. Единственный шанс на счастье и свадьбу — прибыть туда в течение 24 часов и обнять волшебницу, объятья которой обещают счастье в личной жизни. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в эти планы, и чтобы получить последний билет на рейс нужно постараться.

«Привычка расставаться»

Главная героиня Ева в поисках своей единственной любви готова на многое, так с каждым своим партнёром она меняет свои привычки, внешность, ценности, но когда очередной раз все попытки отношений рушатся, она решает встретиться со своими бывшими, чтобы узнать у них причину расставания.

«Семь ужинов»

После нескольких лет брака в отношениях супругов появились проблемы: любовь остыла, детей нет, общих тем и интересов тоже. И когда уже кажется, что вот-вот расставание неизбежно, жена подает на развод. Главный герой совершенно не готов отпускать своего близкого человека. Чтобы сохранить брак он придумывает научный метод сохранения отношений.

«Пара из будущего»

На улице 2040 год. Главные герои: Евгений и Александра 20 лет в браке, их отношения уже больше не такие романтичные, и больше сходят на общение соседей. Развод стал дорогой услугой, и тогда судьба им даёт возможность вернуться в прошлое, в тот самый день, когда они решили пожениться. У Евгения и Александры есть совсем немного времени, чтобы предотвратить «ошибку».

«Хочу замуж»

У журналистки Любы в жизни все отлично: она работает на любимой работе и скоро станет женой успешного и богатого мужчины Роберта. Но в один день все ее планы резко поменяются. У Любы садится телефон, и чтобы позвонить она берет телефон у прохожего Сергея. Его жизнь также была спокойна и размеренна до этого дня. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет и жизнь главных героев.

«Готовы на всё»