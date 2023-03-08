Опубликован новый постер фильма «Русалочка» с Холли Бейли

Американская кинокомпания Disney представила новый постермелодрамы «Русалочка». Главную роль в фэнтезийной ленте исполнила актриса ХоллиБейли.
Студия опубликовала рекламный плакат в социальных сетях. Нанем изображена главная героиня фильма – Ариэль. При этом персонаж сидит на камне, как и его анимационная версия в мультфильме 1989 года.
Фильм расскажет историю русалочки, которая спасла принца Эрика.
Производством картины занимается режиссер Роб Маршалл. Вместе с ним сценарий разрабатывали Джейн Голдман, Дэвид Маги. За музыкальное сопровождение отвечал Алан Менкен. В актерский состав вошли Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и музыкант Давид Диггс. Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.