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34 минуты назад

Опубликован новый постер фильма «Русалочка» с Холли Бейли

Слово и Дело

Американская кинокомпания Disney представила новый постермелодрамы «Русалочка». Главную роль в фэнтезийной ленте исполнила актриса ХоллиБейли.

Опубликован новый постер фильма «Русалочка» с Холли Бейли
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Студия опубликовала рекламный плакат в социальных сетях. Нанем изображена главная героиня фильма – Ариэль. При этом персонаж сидит на камне, как и его анимационная версия в мультфильме 1989 года.

Фильм расскажет историю русалочки, которая спасла принца Эрика.

Производством картины занимается режиссер Роб Маршалл. Вместе с ним сценарий разрабатывали Джейн Голдман, Дэвид Маги. За музыкальное сопровождение отвечал Алан Менкен. В актерский состав вошли Хавьер Бардем, Мелисса Маккарти и музыкант Давид Диггс. Премьера «Русалочки» состоится 26 мая.

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