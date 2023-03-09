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1 час назад

Зарубежные СМИ отметили вклад российского фильма «Вызов» в историю кино

Слово и Дело

Иностранные СМИ обратили внимание на российский фильм «Вызов». Оказалось, что лента опередила планы голливудских воротил, сообщает Первый канал.

Зарубежные СМИ отметили вклад фильма «Вызов» в историю кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

На экранах представили первый трейлер фильма «Вызов». По информации британской The Times, лента обошла проект Тома Круза. Голливудский актер и режиссер Дуг Лайман хотели отправиться к МКС для съемок ленты «Космос».

«О планах Круза и режиссера Дуга Лаймана стало известно всего за несколько месяцев до того, как в России начали искать исполнительницу главной роли в фильме о космосе», — говорится в статье.

Подобную реакцию выпустило и издание Daily Mail. Зарубежные СМИ признали, что Россия привнесла большой вклад в историю кино лентой «Вызов». Ради съемок в космос отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместе с ними на борту присутствовал Герой РФ Антон Шкаплеров. Премьера состоится 20 апреля.

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