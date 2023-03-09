Зарубежные СМИ отметили вклад фильма «Вызов» в историю кино

Иностранные СМИ обратили внимание на российский фильм «Вызов». Оказалось, что лента опередила планы голливудских воротил, сообщает Первый канал.
На экранах представили первый трейлер фильма «Вызов». По информации британской The Times, лента обошла проект Тома Круза. Голливудский актер и режиссер Дуг Лайман хотели отправиться к МКС для съемок ленты «Космос».
«О планах Круза и режиссера Дуга Лаймана стало известно всего за несколько месяцев до того, как в России начали искать исполнительницу главной роли в фильме о космосе», — говорится в статье.
Подобную реакцию выпустило и издание Daily Mail. Зарубежные СМИ признали, что Россия привнесла большой вклад в историю кино лентой «Вызов». Ради съемок в космос отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместе с ними на борту присутствовал Герой РФ Антон Шкаплеров. Премьера состоится 20 апреля.