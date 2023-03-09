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1 час назад

Снявший фильм о Стиве Джобсе режиссёр займётся документалкой об Илоне Маске

Ferra.ru

Режиссёр Алекс Гибни, известный, например, своим фильмом о Стиве Джобсе, работает над новым документальным фильмом.

Снявший фильм о Джобсе режиссёр займётся документалкой о Маске
Фото: FerraFerra

На этот раз в центре внимания кинодела оказался основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск. По словам продюсера Чжан Синя, фильм, который пока называется «Маск», будет «строгим портретом» предпринимателя-миллиардера.

К сожалению, на данный момент нет ни даты выхода, ни подробностей о документальном фильме.

Отметим, что для самого Илона Маска эта документалка — далеко не первая. Ранее он уже был замечен в таких проектах, как «Илон Маск: железный человек в реальной жизни» и «Возвращение в космос» от Netflix.

Учитывая особенности съёмок Гибни, вполне вероятно, что в его фильме будет представлен критический взгляд на одного из богатейших людей планеты. Гибни и раньше относился к Маску довольно критически, а его документальные фильмы известны своим тщательным изучением сложных тем.

Фильмы,Илон Маск,Стив Джобс,Netflix,SpaceX,
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