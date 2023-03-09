"Крик 6" получил хорошие отзывы критиков

За несколько дней до премьеры шестой части франшизы "Крик" появились первые отзывы на картину. В основном они нейтральные или хвалебные.
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 80% на основе 99 рецензий. Зрители хвалят проработку персонажей, которым хочется сопереживать, а также отмечают смену декораций слэшера - герои перебрались в Нью-Йорк.
В ролях - Дженна Ортега ("Уэнсдэй"), Мелисса Баррера ("Страна Бога" российского режиссера Егора Абраменко, находящаяся в производстве, "Дыши", предыдущий "Крик"), Джасмин Савой Браун ("Шершни"), Кортни Кокс, Хайден Панеттьери.
Напомним, фильм получился самым длинным во франшизе.