Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
8 минут назад

"Крик 6" получил хорошие отзывы критиков

Российская Газета

За несколько дней до премьеры шестой части франшизы "Крик" появились первые отзывы на картину. В основном они нейтральные или хвалебные.

На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у фильма рейтинг 80% на основе 99 рецензий. Зрители хвалят проработку персонажей, которым хочется сопереживать, а также отмечают смену декораций слэшера - герои перебрались в Нью-Йорк.

В ролях - Дженна Ортега ("Уэнсдэй"), Мелисса Баррера ("Страна Бога" российского режиссера Егора Абраменко, находящаяся в производстве, "Дыши", предыдущий "Крик"), Джасмин Савой Браун ("Шершни"), Кортни Кокс, Хайден Панеттьери.

Напомним, фильм получился самым длинным во франшизе.

Фильмы,Видео,Крик,Джасмин Савой,Егор Абраменко,Дженна Ортега,Кортни Кокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий