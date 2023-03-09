Вышел трейлер триллера "Прямой эфир" Карена Оганесяна

Триллер Карена Оганесяна "Прямой эфир" с Кириллом Кяро и Павлом Чернышевым в главных ролях выходит в прокат 6 апреля.

Появление картины в кинотеатрах переносилось. Сегодня выпустили трейлер и постер новинки. По сюжету блогер-миллионник Егор (Павел Чернышев) в погоне за контентом отправляется на съемки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Все выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро), помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом увеличить количество подписчиков. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры - каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение.