Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Вышел трейлер фильма о сложном полете "На одном крыле"

Российская Газета

Сервис Prime Video представил трейлер фильма "На одном крыле". Сценарий, как следует из синопсиса, основан на реальной истории.

Все начинается с того, что счастливая и обеспеченная семья заказывает перелет на небольшом частном самолете. В кресле главного пилота опытный летчик, в кресле второго пилота - глава семьи в исполнении Денниса Куэйда ("Вдали от рая", "Особые отношения").

В полете командир воздушного судна погибает. Куэйд зовёт в кабину жену (Грэм Хизер - "Остин Пауэр: Шпион, который меня соблазнил", "Из ада"), и они вместе пытаются довести самолет до пункта назначения, а затем успешно его посадить с помощью советов от авиадиспетчеров и всех неравнодушных, находящихся на связи. Перед глазами у них, конечно, пролетает вся жизнь.

Судя по трейлеру, легкого полета ждать не стоит, погода портится, самолет частично выходит из строя. Но герои очень стараются. Что у них получится, станет ясно 6 апреля, когда фильм выйдет в российский прокат.

Фильмы,Видео,Из ада,Деннис Куэйд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий