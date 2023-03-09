Вышел трейлер фильма о сложном полете "На одном крыле"

Сервис Prime Video представил трейлер фильма "На одном крыле". Сценарий, как следует из синопсиса, основан на реальной истории.

Все начинается с того, что счастливая и обеспеченная семья заказывает перелет на небольшом частном самолете. В кресле главного пилота опытный летчик, в кресле второго пилота - глава семьи в исполнении Денниса Куэйда ("Вдали от рая", "Особые отношения").

В полете командир воздушного судна погибает. Куэйд зовёт в кабину жену (Грэм Хизер - "Остин Пауэр: Шпион, который меня соблазнил", "Из ада"), и они вместе пытаются довести самолет до пункта назначения, а затем успешно его посадить с помощью советов от авиадиспетчеров и всех неравнодушных, находящихся на связи. Перед глазами у них, конечно, пролетает вся жизнь.