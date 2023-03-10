5 фильмов с впечатляющим сюжетом

Время от времени нам нужны фильмы с мощным сюжетом. Истории, пробуждающие наше любопытство, сочувствие, от которых «душа уходит в пятки» и которые точно не оставят нас равнодушными.

Фото: Кадр из фильма «Камень терпения» Кадр из фильма «Камень терпения»

Может быть, нас удивит история о материнстве или какой-нибудь фильм о любви? Ответ напрямую зависит от того, насколько хорошо закручен сюжет и выстроена игра актёров.

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Colady предлагает своим читателям подборку фильмов, которые кажутся на первый взгляд незамысловатыми, но, тем не менее, способными зацепить сюжетом.

1. «Нелюбовь» (Андрей Звягинцев, 2017г.)

Фильм о русской паре, переживающей скандальный развод, в котором неуважение и агрессия друг к другу так и плещут с обеих сторон. Их презрение друг к другу соответствует названию фильма.

Уже первая сцена даёт нам представление о той критической точке, которая достигнута в бракоразводном процессе.

Почти бывшим супругам нужно продать общую квартиру, и начать новую жизнь с другими партнёрами.

Всё это не было бы так драматично, если бы их 12-летний сын не страдал от пренебрежения и презрения со стороны обоих родителей. Эти двое стараются не «остаться» с ним, понимая, что начала новой жизни — их общий ребёнок — бремя.

Мы наблюдаем, как маленький мальчик безутешно плачет после жестокой ссоры родителей, а в нас что-то ломается.

Это заставляет задуматься о крайней уязвимости детства и о том, что бывают моменты, которые могут сломить человека на всю оставшуюся жизнь.

Через несколько дней, в течение которых его родители живут вместе со своими новыми партнёрами, ребёнок исчезает.

Начинаются поиски. К чему они приведут? Получится бывшим супругам прийти к взаимопониманию?

2. «Я люблю тебя до смерти» (Лоуренс Кэздан, 1990г.)

Фильм основан на реальной истории, потрясшей американское общество. Ещё одна её версия представлена великолепным сериалом The Act (Акт), состоящим из восьми эпизодов.

Сюжет картины написан по мотивам душераздирающей истории Джипси Роуз и Ди Ди Бланшар.

Джипси Роуз — девочка, вынужденная притворяться больной из-за драконовского режима, навязанного её матерью, страдающей синдромом Мюнхгаузена.

Жестокое обращение через придумывание развития несуществующих у человека или его подопечного болезней.

При этом психологическом расстройстве основной опекун ребёнка, часто мать, симулирует симптомы иногда даже при помощи различных лекарственных препаратов.

Фильм инсценирует реальную историю жестокого физического и психологического насилия.

Оскароносная актриса Марсия Гей Харден играет Камиллу, кажущуюся идеальной матерью, которая очень заботится о своей больной дочери Эсме (Эмили Скеггс).

Первая четверть часа фильма история рассказывается с точки зрения Камиллы, создающей образ идеальной матери. Однако, когда сюжет меняется и начинается повествование от лица Эсме, зритель обнаруживает паутину лжи, обмана, манипуляций и злоупотреблений.

Камилла заставляет Эсме притвориться больной, чтобы выиграть грант.

В это время у Эсме завязываются отношения с мальчиком, который проникается сочувствием к девочке и соглашается помочь ей сбежать. Вместе они хладнокровно убивают Камиллу и бегут из города.

Полиция находит женщину лежащей в луже крови и вскоре арестовывает Эсме, которая рассказывает историю о глубоких психологических пытках.

В 2019 году вышел не менее впечатляющий мини-сериал из 8 серий по этому же сюжету под названием «Притворство».

3. «Помощь» (Марк Манден, 2021г.)

Этот фильм затрагивает недавнюю и столь болезненную тему эпидемии COVID-19 и становится важным аудиовизуальным продуктом, особенно для определённых групп людей.

История начинается с интервью главной героини Сары (Джоди Комер).

Сара — целеустремлённая и умная женщина, но, к сожалению, совершенно неподходящая ни для формального образования, ни для работы.

Её семья говорит ей, что она никогда ничего не добьётся, но она неожиданно находит своё призвание в качестве сиделки в Bright Sky Homes, небольшом доме престарелых.

У Сары есть особый талант общаться с жильцами пансионата, в частности, с 47-летним Тони (Стивен Грэм), у которого ранняя форма болезни Альцгеймера.

Это заболевание вызывает у мужчины периоды замешательства и вспышки агрессии, с которыми другие сотрудники не могут справиться, но у Сары неожиданно это получается.

Успех Сары в лечении Тони и других пациентов помогает восстановить её уверенность в себе. Почти сразу после периода адаптации в новой для неё работе наступает март 2020 года.

Внезапно, с приходом пандемии, всё, чего добилась Сара, ставится под сомнение.

Она и её коллеги неустанно сражаются изо всех сил, плохо экипированные, совершенно не подготовленные и кажущиеся беспомощными перед сильными мира сего.

Решительная Сара делает всё возможное, чтобы защитить тех, кто находится на её попечении, так как их возраст и болезни делают страдания и изоляцию ещё более травмирующими.

Однако непоколебимая приверженность, сострадание и героические усилия персонала не могут сделать многого, и Сара отчаянно ищет выход для одного из своих подопечных, которому гораздо тяжелее, чем остальным.

4. «Камень терпения» (Атик Рахими, 2012г.)

Жан-Клод Каррьер, один из самых важных сценаристов в истории кино, является соавтором экранизации романа Атика Рахими, получившего Гонкуровскую премию.

В язвительном и ярком фильме актриса Гольшифтех Фарахани играет женщину, оказывающую помощь своему мужу, который находится в вегетативном состоянии после ранения в шею.

В мирной жизни, будучи ещё здоровым, он наслаждался всеми своими способностями, и был жестоким и тираническим мужем.

Теперь же девушка чувствует, что, несмотря на непосильное бремя заботы о нём, она наслаждается свободой высказывать своё мнение едва живому мужу.

Молодая женщина, имеющая двух дочерей, чередует время, которое она проводит дома, прячась от партизан, которые продолжают сражаться на улице, с временем, которое она проводит со своей тётей, женщиной, свободной от всех религиозных и патриархальных иго.

После многих часов наедине с мужем она начинает рассказывать ему свои секреты, обращаясь с ним так, как если бы он был её камнем терпения.

Согласно арабской легенде, человек может освободиться от всех своих печалей, если заговорит с камнем вслух. Теперь её муж играет роль этого камня.

Через её историю мы узнаем жизнь мусульманки, её страсти, её разочарования, её желания и, прежде всего, её борьбу с мужским угнетением. Чувственный, наводящий на размышления фильм, приглашающий помечтать в не особо подходящей для этого обстановке.

5. «Клуб» (Пабло Ларраин, 2015г.)

В художественных фильмах педофилия всегда фигурирует как одна из самых болезненных тем как на экране, так и в реальной жизни.

«Клуб» рассматривает эту проблему с уникальной точки зрения, рассказывая историю о тайном клубе педофилов в прибрежном городе.

Чилийский режиссёр фильма Пабло Ларраин — человек, создавший сложные и тревожные фильмы о стране, пережившей отрицание диктатуры Пиночета.

Однако правда в том, что обида и страх продолжают существовать в самых сокровенных слоях общества, и его фильмы показывают эту боль.

Картина возвращается к этой идее вины и отрицания, которая, кажется, всегда восходит к политике и истории страны. В драме есть клаустрофобная напряжённость, приправленная кошмаром.

Насилие в той же киноистории.

Жестокое обращение с детьми может быть метафорой политической тирании. Ещё более странно то, что священники и монахини занялись странным хобби: они дрессируют борзых и готовят их к прибыльным местным скачкам. Как будто вся их сдерживаемая чувственность, грех и ненависть к себе были направлены на этот новый порок собачьих бегов.

Марсело Алонсо играет отца Гарсию, специального следователя церкви, чтобы раскрыть, что происходит. Однако священники, как оказалось, мешают ему, и чем больше времени он там проводит, тем весомее негласный аргумент в пользу смягчения справедливости милосердием.