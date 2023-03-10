Названы самые популярные у россиян фильмы, сериалы и актеры

Портал "Кинопоиск" проанализировал оценки своих пользователей и составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов, сериалов и кинематографистов на основе анализа 650 миллионов оценок.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Из полнометражных лент больше всего оценок собрала французская комедия "1+1" - 1,5 млн (при солидном рейтинге 8,8 балла из 10). Среди российских картин лидирует "Брат" Алексея Балабанова - 978 тысяч с пятым местом в общем рейтинге (8,3/10).

Вся десятка лидеров выглядит так: "1+1", "Джентльмены" (1,3 млн), "Волк с Уолл-стрит" (1 млн), "Гнев человеческий" (1 млн), "Брат", "Один дома" (972 тыс.), "Аватар" (939 тыс.), "Начало" (904 тыс.), "Побег из Шоушенка" (896 тыс.), "Иван Васильевич меняет профессию" (863 тыс.),

В топ-10 сериалов - сразу четыре отечественных. В него вошли: "Игра престолов" (853 тыс. оценок), "Триггер" (732 тыс.), "Мажор" (712 тыс.), "Монастырь" (689 тыс.), "Беспринципные" (572 тыс.), "Шерлок" (568 тыс.), "Во все тяжкие" (518 тыс.), "Постучись в мою дверь" (497 тыс.), "Бесстыжие" (482 тыс.), "Друзья" (478 тыс.).